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Стилистка раскрыла секреты идеальных колготок на Новый год

30 декабря 2024 21:54
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Идеальные колготки к платью — как создать безупречный новогодний образ
Девушка готовится к новогодней вечеринке. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

В преддверии новогодней вечеринки многие модницы уже активно подыскивают идеальное платье, обувь и аксессуары. Но есть еще один важный элемент, о котором не стоит забывать — колготки. Они могут как успешно дополнить ваш образ, так и испортить все впечатления.

Поэтому важно учесть несколько ключевых моментов при выборе, на которые указала стилистка Елена Шевченко в своем Instagram.

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Короткое платье

Для коротких новогодних платьев лучше всего подойдут черные или темные однотонные колготки.

Длинное платье

Если у вас длинное платье, здесь можно проявить фантазию. Колготки с декоративными элементами — вышивкой, узорами или легким блеском — станут отличным акцентом.

Плотность колготок

Стилисты советуют придерживаться правила: чем тоньше ткань платья, тем тоньше должны быть колготки.

  • Для легких, воздушных платьев — 20-40 DEN.
  • Для более плотных материалов как атлас или трикотаж подойдут 40-60 DEN.

Однако чтобы образ выглядел празднично, лучше остановиться на полупрозрачных вариантах — они придают легкости и изящества.

Колготки в тон к платью имеют стильный вид.
Колготки. Фото с Instagram

Цвет имеет значение

Цвет колготок может гармонично сочетаться с вашим нарядом.

  • Если колготки в тон к платью, это создает плавный переход и зрительно удлиняет ноги.
  • Если же они в тон к обуви, ноги также имеют более длинный вид, а образ становится цельным.
  • Для светлых нарядов выбирайте светлые колготки, а для темных — темные.

Когда и платье и обувь одного цвета, полупрозрачные колготки станут идеальным решением.

Раньше мы писали о том, какой маникюр не стоило делать по мнению астрологов на Новый год.

Также мы сообщали, какой макияж идеально подходит для новогодней ночи.

мода Новый год аксессуары стиль

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