Идеальные колготки к платью — как создать безупречный новогодний образ

Стилистка раскрыла секреты идеальных колготок на Новый год
В преддверии новогодней вечеринки многие модницы уже активно подыскивают идеальное платье, обувь и аксессуары. Но есть еще один важный элемент, о котором не стоит забывать — колготки. Они могут как успешно дополнить ваш образ, так и испортить все впечатления.
Поэтому важно учесть несколько ключевых моментов при выборе, на которые указала стилистка Елена Шевченко в своем Instagram.
Как по типу платья подобрать подходящие колготки
Короткое платье
Для коротких новогодних платьев лучше всего подойдут черные или темные однотонные колготки.
Длинное платье
Если у вас длинное платье, здесь можно проявить фантазию. Колготки с декоративными элементами — вышивкой, узорами или легким блеском — станут отличным акцентом.
Плотность колготок
Стилисты советуют придерживаться правила: чем тоньше ткань платья, тем тоньше должны быть колготки.
- Для легких, воздушных платьев — 20-40 DEN.
- Для более плотных материалов как атлас или трикотаж подойдут 40-60 DEN.
Однако чтобы образ выглядел празднично, лучше остановиться на полупрозрачных вариантах — они придают легкости и изящества.
Цвет имеет значение
Цвет колготок может гармонично сочетаться с вашим нарядом.
- Если колготки в тон к платью, это создает плавный переход и зрительно удлиняет ноги.
- Если же они в тон к обуви, ноги также имеют более длинный вид, а образ становится цельным.
- Для светлых нарядов выбирайте светлые колготки, а для темных — темные.
Когда и платье и обувь одного цвета, полупрозрачные колготки станут идеальным решением.
Раньше мы писали о том, какой маникюр не стоило делать по мнению астрологов на Новый год.
Также мы сообщали, какой макияж идеально подходит для новогодней ночи.
Читайте Новини.LIVE!