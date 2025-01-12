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Шесть трендов 2025, которые изменят ваш стиль навсегда

12 января 2025 11:14
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Главные хиты 2025 — эти вещи обязательно должны быть у вас
Девушка в стильном зеленом кардигане. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Мода 2025 года обещает кардинально изменить наши представления о стиле. Удобство и индивидуальность выходят на первый план, а тренды обещают быть не только модными, но и практичными. 

Об этом сообщает Daily Mail.

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Романтические блузы

Кружево и рюши возвращаются в модные гардеробы. Такие блузки отлично смотрятся с джинсами, юбками или под пиджаками. Этот тренд подарит вашему образу легкость и утонченность.

Легкая блузка отлично подойдет для свидания
Нежная блузка. Фото из Instagram

Сумки в стиле бохо

Бахрома, замша и элементы ручной работы — главный акцент в мире аксессуаров. Такая сумка подойдет как для офиса, так и для прогулок по городу, добавляя образу нотку свободы и творчества.

Модная сумка в этом году
Сумка из бахромы. Фото из Instagram

Оттенки зеленого

Свежесть и естественность будут в тренде весь год. Шалфей, оливковый, хаки — эти цвета легко впишутся в любой гардероб, добавляя ему современного звучания. Выбирайте аксессуары или базовые вещи в этих оттенках.

Зеленый цвет в одежде будет в моде в этом году
Зеленый свитер. Фото из Instagram

Принт в горошек

Этот ретро-принт возвращается, чтобы сделать ваши образы более женственными и игривыми. Платья, блузы или даже сумки в горошек станут главными акцентами модных образов.

Принт в горошек очень красиво смотрится на платьях
Платье в горошек. Фото из Instagram

Блестки и пайетки

Тренд на блеск остается актуальным и в повседневной жизни. Мерцающие элементы добавят праздничного настроения даже в обычный день. Комбинируйте их с базовыми вещами для создания стильного контраста.

Юбка в пайетках отлично подходит для вечеринок
Юбка в пайетках. Фото из Instagram

Узкие джинсы

После долгого господства широких брюк узкие джинсы возвращаются.

Узкие джинсы уместно смотрятся в любую погоду
Узкие джинсы.  Фото из Instagram

Они акцентируют внимание на силуэте и подходят для создания современных и универсальных луков.

Ранее мы писали о том, какие блузы стоит приобрести в 2025 году.

Также мы сообщали, с чем носить замшу зимой и выглядеть стильно.

мода одежда тренды стиль 2025 год

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11:00 Выплаты при рождении второго ребенка — какая сумма помощи

10:57 Упал в глубокую яму — на Одесчине спасли собаку

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

10:50 Рискуете всем — куда украинцам не стоит инвестировать деньги

10:49 В Херсоне прогремели взрывы — что известно

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