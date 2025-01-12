Главные хиты 2025 — эти вещи обязательно должны быть у вас

Шесть трендов 2025, которые изменят ваш стиль навсегда
Мода 2025 года обещает кардинально изменить наши представления о стиле. Удобство и индивидуальность выходят на первый план, а тренды обещают быть не только модными, но и практичными.
Об этом сообщает Daily Mail.
Что будет модным в 2025 году
Романтические блузы
Кружево и рюши возвращаются в модные гардеробы. Такие блузки отлично смотрятся с джинсами, юбками или под пиджаками. Этот тренд подарит вашему образу легкость и утонченность.
Сумки в стиле бохо
Бахрома, замша и элементы ручной работы — главный акцент в мире аксессуаров. Такая сумка подойдет как для офиса, так и для прогулок по городу, добавляя образу нотку свободы и творчества.
Оттенки зеленого
Свежесть и естественность будут в тренде весь год. Шалфей, оливковый, хаки — эти цвета легко впишутся в любой гардероб, добавляя ему современного звучания. Выбирайте аксессуары или базовые вещи в этих оттенках.
Принт в горошек
Этот ретро-принт возвращается, чтобы сделать ваши образы более женственными и игривыми. Платья, блузы или даже сумки в горошек станут главными акцентами модных образов.
Блестки и пайетки
Тренд на блеск остается актуальным и в повседневной жизни. Мерцающие элементы добавят праздничного настроения даже в обычный день. Комбинируйте их с базовыми вещами для создания стильного контраста.
Узкие джинсы
После долгого господства широких брюк узкие джинсы возвращаются.
Они акцентируют внимание на силуэте и подходят для создания современных и универсальных луков.
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