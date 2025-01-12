Главные хиты 2025 — эти вещи обязательно должны быть у вас

Девушка в стильном зеленом кардигане. Фото: Freepik

Мода 2025 года обещает кардинально изменить наши представления о стиле. Удобство и индивидуальность выходят на первый план, а тренды обещают быть не только модными, но и практичными.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Романтические блузы

Кружево и рюши возвращаются в модные гардеробы. Такие блузки отлично смотрятся с джинсами, юбками или под пиджаками. Этот тренд подарит вашему образу легкость и утонченность.

Нежная блузка. Фото из Instagram

Сумки в стиле бохо

Бахрома, замша и элементы ручной работы — главный акцент в мире аксессуаров. Такая сумка подойдет как для офиса, так и для прогулок по городу, добавляя образу нотку свободы и творчества.

Сумка из бахромы. Фото из Instagram

Оттенки зеленого

Свежесть и естественность будут в тренде весь год. Шалфей, оливковый, хаки — эти цвета легко впишутся в любой гардероб, добавляя ему современного звучания. Выбирайте аксессуары или базовые вещи в этих оттенках.

Зеленый свитер. Фото из Instagram

Принт в горошек

Этот ретро-принт возвращается, чтобы сделать ваши образы более женственными и игривыми. Платья, блузы или даже сумки в горошек станут главными акцентами модных образов.

Платье в горошек. Фото из Instagram

Блестки и пайетки

Тренд на блеск остается актуальным и в повседневной жизни. Мерцающие элементы добавят праздничного настроения даже в обычный день. Комбинируйте их с базовыми вещами для создания стильного контраста.

Юбка в пайетках. Фото из Instagram

Узкие джинсы

После долгого господства широких брюк узкие джинсы возвращаются.

Узкие джинсы. Фото из Instagram

Они акцентируют внимание на силуэте и подходят для создания современных и универсальных луков.

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