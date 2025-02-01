Духи, которые сведут с ума всех — роскошные и стойкие

Флакон с духами. Фото: Pixabay

Духи — это не просто приятный запах. Они дополняют образ, создают настроение и даже придают уверенности. Выбор аромата — дело личное, ведь каждый ищет что-то особенное.

Если хочется чего-то интересного, Новини.LIVE поделится тремя вариантами, которые точно не оставят равнодушными.

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Chanel Gabrielle

Этот аромат создан для тех, кто любит элегантность. В нем чувствуется нежность и легкость. Сначала слышны свежие цитрусовые ноты, затем они уступают место цветочным оттенкам, а в конце остается мягкий мускус с легким теплом сандала. Отличный выбор для тех, кто ценит женственность.

Духи. Фото: Pixabay

Kajal IV

Этот аромат универсален и подойдет как мужчинам, так и женщинам. Он гармонично сочетает пряный кардамон, легкую кислинку смородины и каплю рома. Далее появляется жасмин и нежный аромат кожи. А в финале — теплые древесные нотки, ваниль и мускус. Зимой он раскрывается особенно красиво.

Девушка держит в руках духи. Фото: Freepik

Tom Ford Lost Cherry

Этот аромат — настоящий взрыв вишни. Сначала ощущается спелая черная вишня с легкой миндальной горчинкой. Затем добавляется сладость вишневого сиропа и розы. Завершают композицию ваниль, сандал и кедр. Он идеально подходит для тех, кто любит быть в центре внимания.

Итак, если хочется добавить новых ощущений, эти ароматы — замечательный выбор. Chanel Gabrielle — нежный и женственный, Kajal IV — гармоничный и стильный, а Tom Ford Lost Cherry — яркий и дерзкий.

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