Модели в одежде. Фото: MD Fashion

Иногда самое сложное в шопинге — не найти отдельную красивую вещь, а составить целостный образ. К платью нужна обувь, к костюму — рубашка, ремень и сумка, к спортивному комплекту — кроссовки и верхняя одежда. Если всё необходимое не продаётся в одном месте, можно быстро устать. Ведь поиск вещей, которые действительно подходят друг к другу, по разным магазинам часто превращается в логистический квест. Не угадаешь — обновка будет лежать в шкафу без дела, и вам снова будет «нечего надеть».

А вот мультибрендовые интернет-магазины — отличный формат для тех, кто готов смотреть на гардероб комплексно. Один из таких магазинов — MD Fashion, который сотрудничает с ведущими мировыми и украинскими брендами. Вы можете купить одежду, обувь, аксессуары, спортивные вещи для детей и взрослых, а также товары для дома на одном сайте. Это поможет сэкономить время и средства на доставке.

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Составить образ, а не просто купить одежду: что это значит

Составить образ — значит продумать комплект как единое целое: какая вещь будет основной, а какая — акцентной, какие цвета будут повторяться, насколько формальными должны быть обувь и аксессуары. Именно такие решения отличают случайный набор вещей от целостного аутфита.

Именно в этом заключается неоспоримое преимущество мультибрендовых магазинов. В MD Fashion можно начать с одной вещи и сразу подобрать к ней всё остальное — от обуви до аксессуаров. Не нужно переключаться между десятком сайтов, сравнивать разные каталоги и отдельно оформлять каждую доставку. К тому же так легче контролировать бюджет, ведь вы сразу видите стоимость всего комплекта, а не только его основной части.

Даже если сейчас вы покупаете всего одну вещь, обширный мультибрендовый каталог оставляет пространство для следующих покупок.

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Больше брендов — больше идей для образов

MD Fashion объединяет более 200 мировых и украинских брендов и десятки тысяч товаров.

Здесь можно собрать как монобрендовый образ, так и образ из вещей разных брендов:

джинсы G-Star RAW;

рубашку Tommy Hilfiger;

кроссовки Under Armour;

аксессуары Guess.

Ассортимент регулярно пополняется новинками, а товары со скидками попадают в отдельные акционные разделы. Часть позиций имеет пометку ONLINE EXCLUSIVE — приобрести их можно только в интернет-магазине. Это дает больше вариантов для выбора и позволяет сразу сравнивать бренды, модели и цены в рамках одного каталога.

На главной странице регулярно появляются тематические подборки — по сезону, стилю, бренду или конкретному сценарию, поэтому можно найти много идей для образа.

Как не запутаться в большом каталоге

Начните с вещи, вокруг которой хотите построить образ: платья, джинсов, костюма, куртки или пары обуви. Затем постепенно добавляйте другие элементы. В MD Fashion этот процесс можно упростить:

Определите цветовую палитру. Фильтры по цвету помогут быстро отсеять вещи, которые точно не подойдут к основе образа.

Сравнивайте несколько брендов. Если нужны белые кроссовки, черный жакет или прямые джинсы, нет смысла ограничиваться одним производителем. В каталоге можно сразу сопоставить фасоны, материалы и цены разных производителей.

Не ограничивайтесь только своей привычной категорией. К casual-образу могут подойти кроссовки из спортивной линейки, а к классическим брюкам — трикотаж или более непринуждённая куртка. Большой ассортимент как раз даёт возможность миксовать стили.

Сужайте выбор поэтапно. Сначала выберите нужную категорию, затем укажите размер, цвет, бренд и ценовой диапазон. Так вместо сотен позиций останется несколько десятков, которые уже имеет смысл сравнивать между собой.

Так поиск становится короче, а выбор — гораздо более осознанным.