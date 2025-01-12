Какие свитера выбирать этой зимой и с чем носить — стилист дала советы

Самые модные свитера зимы 2025 — трендовые модели от стилиста
Теплый свитер или уютный кардиган — главные герои зимнего гардероба 2025 года. Их можно легко сочетать с любой одеждой, создавая как стильные, так и удобные образы. Выбор невероятный, так что есть из чего составить идеальный лук.
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Что сейчас в тренде среди свитеров
Стилисты отмечают, что этой зимой стоит обратить внимание на такие модели:
- Свитера с дополнительными элементами, например, рукавами или шарфами в тон.
- Джемперы с V-образным вырезом — всегда изысканно и универсально.
- Классические кардиганы — практичный выбор для прохладных дней.
- Жилеты, кашемировые поло или топы с короткими рукавами — идеально для многослойных образов.
- Модели с лыжными узорами, фактурной вязкой или оригинальными принтами.
- Глубокие цвета — бордовый, шоколадный, красный — создают уют и стиль одновременно.
С чем комбинировать свитера
Свитер + брюки
Простейшее и наиболее проверенное сочетание. Важно лишь подобрать вещи, которые подчеркивают достоинства фигуры, и выбирать качественные материалы.
Свитер + джинсы
Вседневный выбор, который всегда выглядит уместно. Такой комплект могут дополнить угги, пуховиком или даже кепкой для более непринужденного вида.
Темный свитер + светлый низ
Белые и молочные оттенки брюк или джинсов в этом сезоне на пике популярности. Сочетайте их с темными свитерами и массивной обувью, чтобы создать стильный контраст.
Свитер + юбка
Хотите выглядеть женственно? Выбирайте свитер и юбку — трикотажную, кожаную или замшевую. Дополните образ высокими сапогами или стильными ботильонами.
Свитер + шорты
Да, шорты зимой — это реальность! Достаточно добавить теплые колготки, высокие сапоги или ботинки — и ваш оригинальный образ готов.
Несколько хитростей для стильного вида
Стилисты советуют не бояться экспериментировать со стилизацией. Например, заправьте свитер в юбку или брюки, добавьте ремень для акцента на талии или же накиньте его на плечи поверх пальто или пиджака. Еще один вариант — многослойные образы. Смело комбинируйте свитера с рубашками, кардиганами или даже жилетами.
Теперь вы знаете, как сделать свой зимний гардероб не только модным, но и функциональным.
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