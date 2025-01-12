Какие свитера выбирать этой зимой и с чем носить — стилист дала советы

Девушка в красивом свитере. Фото: Freepik

Теплый свитер или уютный кардиган — главные герои зимнего гардероба 2025 года. Их можно легко сочетать с любой одеждой, создавая как стильные, так и удобные образы. Выбор невероятный, так что есть из чего составить идеальный лук.

Информация о модных фасонах свитеров появилась на странице less_is_best_fashion.

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Стилисты отмечают, что этой зимой стоит обратить внимание на такие модели:

Свитера с дополнительными элементами, например, рукавами или шарфами в тон.

Джемперы с V-образным вырезом — всегда изысканно и универсально.

Классические кардиганы — практичный выбор для прохладных дней.

Жилеты, кашемировые поло или топы с короткими рукавами — идеально для многослойных образов.

Модели с лыжными узорами, фактурной вязкой или оригинальными принтами.

Глубокие цвета — бордовый, шоколадный, красный — создают уют и стиль одновременно.

С чем комбинировать свитера

Свитер + брюки

Простейшее и наиболее проверенное сочетание. Важно лишь подобрать вещи, которые подчеркивают достоинства фигуры, и выбирать качественные материалы.

Свитер со штанами. Фото из Instagram

Свитер + джинсы

Вседневный выбор, который всегда выглядит уместно. Такой комплект могут дополнить угги, пуховиком или даже кепкой для более непринужденного вида.

Свитер с джинсами. Фото из Instagram

Темный свитер + светлый низ

Белые и молочные оттенки брюк или джинсов в этом сезоне на пике популярности. Сочетайте их с темными свитерами и массивной обувью, чтобы создать стильный контраст.

Свитер со светлыми брюками. Фото из Instagram

Свитер + юбка

Хотите выглядеть женственно? Выбирайте свитер и юбку — трикотажную, кожаную или замшевую. Дополните образ высокими сапогами или стильными ботильонами.

Свитер с юбкой. Фото из Instagram

Свитер + шорты

Да, шорты зимой — это реальность! Достаточно добавить теплые колготки, высокие сапоги или ботинки — и ваш оригинальный образ готов.

Свитер с шортами. Фото из Instagram

Несколько хитростей для стильного вида

Стилисты советуют не бояться экспериментировать со стилизацией. Например, заправьте свитер в юбку или брюки, добавьте ремень для акцента на талии или же накиньте его на плечи поверх пальто или пиджака. Еще один вариант — многослойные образы. Смело комбинируйте свитера с рубашками, кардиганами или даже жилетами.

Теперь вы знаете, как сделать свой зимний гардероб не только модным, но и функциональным.

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