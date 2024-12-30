Актуальные вещи для зимы 2025 – стильные образы, которые вы полюбите

Самые модные образы 2025 — тренды в одежде, которые покорят всех
Зима — время создавать теплые и стильные образы, подчеркивающие индивидуальность. В гардеробе каждой девушки найдется место для нескольких универсальных вариантов, подходящих к любому настроению и погодным условиям.
Новини.LIVE даст несколько трендовых идей, которые сделают ваши зимние луки незабываемыми.
Какие образы в тренде 2025 года
Шерстяное пальто и джинсы
Длинное коричневое пальто классического кроя превосходно сочетается с прямыми или широкими джинсами светло-синего цвета. Дополните образ замшевыми ботинками в шоколадных тонах, стильной кепкой и теплым шарфом в серых или бежевых оттенках. А сумка через плечо нейтрального цвета придаст завершающий штрих.
Вязаный джемпер с юбкой
Любите минимализм? Попытайтесь комбинировать свитер и юбку из одинакового материала и цвета. Джемпер с высоким горлом в спокойных оттенках — бежевый, молочный или серый — будет выглядеть невероятно уютно. Завершите этот элегантный образ ботильонами или сапогами-"козаками".
Короткая дубленка и вельветовые штаны
Классическая короткая дубленка карамельного или черного цвета — это то, что нужно для холодной зимы. Ее минималистичный дизайн дополняется вельветовыми брюками темно-коричневого оттенка. Массивная обувь и аккуратная сумка завершат этот стильный лук.
Как видим, зима — это не только о тепле, но и о возможности проявить свой вкус. Создавайте образы, которые будут дарить вам комфорт и поднимать настроение в любую погоду.
Раньше мы писали о том, с чем носить юбку в 2025 году, чтобы выглядеть трендово.
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