Трендовые дубленки зимы 2025 — какие фасоны будут в моде

Женщина в стильной дубленке. Фото: Freepik

Дубленки этой осенью и зимой стали настоящим хитом среди женщин всех возрастов. Они идеально сочетают стиль и практичность, делая их незаменимыми в холодное время года.

Новини.LIVE расскажет о моделях, на которые стоит обратить внимание.

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Дубленки — это не только красиво, но и очень удобно. Они хорошо держат тепло даже в мороз и подходят к разным стилям одежды. Их можно носить с джинсами, брюками или платьями, дополнять спортивными костюмами или деловыми ансамблями.

Девушка в дубленке. Фото: Freepik

Относительно обуви здесь тоже нет ограничений: дубленки гармонично смотрятся и с кроссовками, и с ботинками, и даже с высокими сапогами.

Какие дубленки сейчас в моде

Авиатор

Универсальная модель, которая может быть классической, короткой или слегка удлиненной. Ее стильность и практичность делают ее подлинным хитом сезона. Такая дубленка отлично подходит и для повседневных образов, и для более элегантных луков.

Дубленка "Авиатор". Фото с Instagram

Короткая дубленка

Часто встречается в оверсайз-варианте или с напоминающими косуху элементами, например большой воротник. Она выглядит ярко и смело, придавая образу современного акцента. Это идеальный выбор для тех, кто любит бросать вызов обыденности.

Короткая дубленка. Фото с Instagram

Длинная дубленка

Прекрасный вариант для создания сдержанных и деловых луков. Такая верхняя одежда придает образу нотку изящества и элегантности и подходит для более холодной погоды.

Длинная дубленка. Фото с Instagram

Безрукавка

Более легкий формат дубленки, который пригодится, когда погода порадует слегка теплом. Прекрасный имеет вид со свитерами, худи или даже многослойными образами. Это удобно, стильно и практично.

Дубленка безрукавка. Фото с Instagram

Дубленка — это не просто верхняя одежда, это настоящий маст-хев этой зимой. Ее универсальность позволяет легко комбинировать ее с разными стилями, создавая новые образы под каждое настроение. Она точно станет фаворитом для многих, ведь дарит тепло, комфорт и стиль одновременно.

Для зимы наиболее популярны насыщенные темные цвета: черный, коричневый и темно-серый.

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