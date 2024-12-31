Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мода arrow Самые модные дубленки зимы 2025 — какую выбрать arrow

Самые модные дубленки зимы 2025 — какую выбрать

31 декабря 2024 11:17
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Трендовые дубленки зимы 2025 — какие фасоны будут в моде
Женщина в стильной дубленке. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Дубленки этой осенью и зимой стали настоящим хитом среди женщин всех возрастов. Они идеально сочетают стиль и практичность, делая их незаменимыми в холодное время года.

Новини.LIVE расскажет о моделях, на которые стоит обратить внимание.

Читайте также:

Дубленки — это не только красиво, но и очень удобно. Они хорошо держат тепло даже в мороз и подходят к разным стилям одежды. Их можно носить с джинсами, брюками или платьями, дополнять спортивными костюмами или деловыми ансамблями.

Дубленка отличный вариант на зиму
Девушка в дубленке. Фото: Freepik

Относительно обуви здесь тоже нет ограничений: дубленки гармонично смотрятся и с кроссовками, и с ботинками, и даже с высокими сапогами.

Какие дубленки сейчас в моде

Авиатор

Универсальная модель, которая может быть классической, короткой или слегка удлиненной. Ее стильность и практичность делают ее подлинным хитом сезона. Такая дубленка отлично подходит и для повседневных образов, и для более элегантных луков.

Авиатор самая популярная модель среди дубленок
Дубленка "Авиатор". Фото с Instagram

Короткая дубленка

Часто встречается в оверсайз-варианте или с напоминающими косуху элементами, например большой воротник. Она выглядит ярко и смело, придавая образу современного акцента. Это идеальный выбор для тех, кто любит бросать вызов обыденности.

Короткая дубленка выглядит очень стильно.
Короткая дубленка. Фото с Instagram

Длинная дубленка

Прекрасный вариант для создания сдержанных и деловых луков. Такая верхняя одежда придает образу нотку изящества и элегантности и подходит для более холодной погоды.

Длинная дубленка придаст каждому образу завершающего штриха
Длинная дубленка. Фото с Instagram

Безрукавка

Более легкий формат дубленки, который пригодится, когда погода порадует слегка теплом. Прекрасный имеет вид со свитерами, худи или даже многослойными образами. Это удобно, стильно и практично.

Дубленка безрукавка больше подходит для теплой погоды
Дубленка безрукавка. Фото с Instagram

Дубленка — это не просто верхняя одежда, это настоящий маст-хев этой зимой. Ее универсальность позволяет легко комбинировать ее с разными стилями, создавая новые образы под каждое настроение. Она точно станет фаворитом для многих, ведь дарит тепло, комфорт и стиль одновременно.

Для зимы наиболее популярны насыщенные темные цвета: черный, коричневый и темно-серый.

Раньше мы писали о том, с чем носить пуховик, чтобы выглядеть стильно.

Также мы сообщали, какое пальто из старого культового фильма снова будет в популярности в 2025 году.

 

мода образ стиль верхняя одежда 2025 год

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:03 Редкий героизм – как украинские энергетики работают на войне

11:48 Весенняя температура — погода в первый день нового года

11:39 Месяц в укрытиях – сколько раз в Одессе объявляли тревогу

11:35 ССО Украины заняли населенный пункт в Курской области России

11:34 Есть ответ — когда инвестировать в облигации, чтобы был доход

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

11:24 Jingle bells для бизнеса — что лучше всего продается на праздники

11:23 В Харькове мужчина нашел в подвале боеприпасы и оказался в суде

11:20 Иностранный топ-клуб хочет купить украинца Кочергина

11:17 Кто из украинцев получит 10,8 тыс. грн в январе — детали

11:13 Метеозависимым приготовиться — Землю накрыла магнитная буря

12:03 Редкий героизм – как украинские энергетики работают на войне

11:48 Весенняя температура — погода в первый день нового года

11:39 Месяц в укрытиях – сколько раз в Одессе объявляли тревогу

11:35 ССО Украины заняли населенный пункт в Курской области России

11:34 Есть ответ — когда инвестировать в облигации, чтобы был доход

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

11:24 Jingle bells для бизнеса — что лучше всего продается на праздники

11:23 В Харькове мужчина нашел в подвале боеприпасы и оказался в суде

11:20 Иностранный топ-клуб хочет купить украинца Кочергина

11:17 Кто из украинцев получит 10,8 тыс. грн в январе — детали

11:13 Метеозависимым приготовиться — Землю накрыла магнитная буря

08:17 Рождественские ярмарки Германии — где дешевле и интереснее

06:40 Снова дорожает — какие цены на золото перед Новым годом

06:37 2024 год в российских атаках — масштабные последствия на Одесчине

06:28 Охматдет, ГЭС и межконтинентальная ракета — трагедии 2024

06:04 Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

30 декабря 2024

21:33 Новогодний праздничный стол 2025 — сколько потратят одесситы

06:40 В Украине дорожают металлы — цены на латунь в декабре

06:29 Треть доходов на "гробовые" — сможет ли Украина выплатить всем

29 декабря 2024

06:40 Новые цены на цветные металлы — сколько стоит алюминий в декабре

06:13 Пенсии, тарифы и налоги — что изменится в Украине в 2025 году

Text

08:00 К чему готовиться украинцам в 2025 году — эфир Ранок.LIVE

30 декабря 2024
Text

20:13 Трампу нужно будет отчитаться о каждом долларе, — Южанина

Text

19:06 Требуют взятку в больнице — Скалецкая дала совет, куда обращаться

Text

18:00 Сырский на передовой и помощь от США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:05 Эксперт Гаврилечко разочаровал экономическим прогнозом на 2025-й

Text

14:14 Юрист ответил, как будет работать военный омбудсмен в Украине

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

Text

13:00 Мирный план Трампа и Сибига в Сирии — эфир День.LIVE

Text

08:00 США приняли важное решение по Украине — эфир Ранок.LIVE

29 декабря 2024
Text

15:06 В ГУР заявили о наращивании производства ударных БпЛА в России

Text

11:33 В ГУР сказали, что усложняет процесс возвращения из плена

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия