Трендовые дубленки зимы 2025 — какие фасоны будут в моде

Самые модные дубленки зимы 2025 — какую выбрать
Дубленки этой осенью и зимой стали настоящим хитом среди женщин всех возрастов. Они идеально сочетают стиль и практичность, делая их незаменимыми в холодное время года.
Новини.LIVE расскажет о моделях, на которые стоит обратить внимание.
Дубленки — это не только красиво, но и очень удобно. Они хорошо держат тепло даже в мороз и подходят к разным стилям одежды. Их можно носить с джинсами, брюками или платьями, дополнять спортивными костюмами или деловыми ансамблями.
Относительно обуви здесь тоже нет ограничений: дубленки гармонично смотрятся и с кроссовками, и с ботинками, и даже с высокими сапогами.
Какие дубленки сейчас в моде
Авиатор
Универсальная модель, которая может быть классической, короткой или слегка удлиненной. Ее стильность и практичность делают ее подлинным хитом сезона. Такая дубленка отлично подходит и для повседневных образов, и для более элегантных луков.
Короткая дубленка
Часто встречается в оверсайз-варианте или с напоминающими косуху элементами, например большой воротник. Она выглядит ярко и смело, придавая образу современного акцента. Это идеальный выбор для тех, кто любит бросать вызов обыденности.
Длинная дубленка
Прекрасный вариант для создания сдержанных и деловых луков. Такая верхняя одежда придает образу нотку изящества и элегантности и подходит для более холодной погоды.
Безрукавка
Более легкий формат дубленки, который пригодится, когда погода порадует слегка теплом. Прекрасный имеет вид со свитерами, худи или даже многослойными образами. Это удобно, стильно и практично.
Дубленка — это не просто верхняя одежда, это настоящий маст-хев этой зимой. Ее универсальность позволяет легко комбинировать ее с разными стилями, создавая новые образы под каждое настроение. Она точно станет фаворитом для многих, ведь дарит тепло, комфорт и стиль одновременно.
Для зимы наиболее популярны насыщенные темные цвета: черный, коричневый и темно-серый.
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