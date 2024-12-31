Самая модная зимняя обувь 2025 — что рекомендует Надя Дорофеева

Надя Дорофеева. Фото: Instagram.com/nadyadorofeeva

Байкерские сапоги стали настоящим открытием для прохладного сезона. Это не только стильная, но и невероятно практичная обувь, которая придает любому образу особый характер. Они прекрасно сочетаются как с теплыми леггинсами, так и с элегантными юбками, создавая универсальные лукт на каждый день.

Украинская певица Надя Дорофеева показала в своем Instagram, с чем она совмещает байкерские сапоги.

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В своем новом луке она соединила короткую юбку, белый лонгслив и замшевую куртку, завершив образ массивными сапогами с заклепками. Ее подписчики в соцсетях не могли сдержать восхищения — такой выбор обуви выглядит стильно и современно.

Дорофеева в байкерских сапогах. Фото: Instagram.com/nadyadorofeeva

Что такое байкерские сапоги

Байкерские сапоги отличаются крепкой кожаной конструкцией, прямым силуэтом носка и часто декорируются пряжками или заклепками. Эта обувь создавалась для надежности и защиты при езде на мотоцикле, но сейчас стала модной составляющей городского гардероба. Их высота обычно достигает середины голени, что делает их идеальным выбором для зимних холодов.

Байкерские сапоги. Фото с Instagram

Как носить байкерские сапоги этой зимой

Эта обувь настолько универсальна, что подходит ко многим образам. Вот несколько идей, которые помогут создать стильный лук.

Укороченные или подвернутые джинсы откроют сапоги и подчеркнут их дизайн. Обувь с кожаными брюками будет выглядеть дерзко и придаст уверенности.

Байкерские сапоги в образе. Фото с Instagram

Контраст между грубыми сапогами и мягкими тканями создает гармоничный баланс. Поэтому мини платья, миди юбки или даже кожаные варианты станут отличным выбором.

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