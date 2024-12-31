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Надя Дорофеева показала самую модную зимнюю обувь 2025 года

31 декабря 2024 08:40
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Самая модная зимняя обувь 2025 — что рекомендует Надя Дорофеева
Надя Дорофеева. Фото: Instagram.com/nadyadorofeeva
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Байкерские сапоги стали настоящим открытием для прохладного сезона. Это не только стильная, но и невероятно практичная обувь, которая придает любому образу особый характер. Они прекрасно сочетаются как с теплыми леггинсами, так и с элегантными юбками, создавая универсальные лукт на каждый день.

Украинская певица Надя Дорофеева показала в своем Instagram, с чем она совмещает байкерские сапоги.

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В своем новом луке она соединила короткую юбку, белый лонгслив и замшевую куртку, завершив образ массивными сапогами с заклепками. Ее подписчики в соцсетях не могли сдержать восхищения — такой выбор обуви выглядит стильно и современно.

Дорофеева не перестает удивлять своим стилем
Дорофеева в байкерских сапогах. Фото: Instagram.com/nadyadorofeeva

Что такое байкерские сапоги

Байкерские сапоги отличаются крепкой кожаной конструкцией, прямым силуэтом носка и часто декорируются пряжками или заклепками. Эта обувь создавалась для надежности и защиты при езде на мотоцикле, но сейчас стала модной составляющей городского гардероба. Их высота обычно достигает середины голени, что делает их идеальным выбором для зимних холодов.

Байкерские сапоги – мастхев этой зимой
Байкерские сапоги. Фото с Instagram

Как носить байкерские сапоги этой зимой

Эта обувь настолько универсальна, что подходит ко многим образам. Вот несколько идей, которые помогут создать стильный лук.

Укороченные или подвернутые джинсы откроют сапоги и подчеркнут их дизайн. Обувь с кожаными брюками будет выглядеть дерзко и придаст уверенности.

Байкерские сапоги прекрасно подходят почти во все.
Байкерские сапоги в образе. Фото с Instagram

Контраст между грубыми сапогами и мягкими тканями создает гармоничный баланс. Поэтому мини платья, миди юбки или даже кожаные варианты станут отличным выбором.

Раньше мы писали о том, какие шубы и пальто выбрали украинские звезды на эту зиму.

Также мы сообщали, какая зимняя шапка наиболее популярна среди звезд.

Надя Дорофеева мода зима обувь стиль

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