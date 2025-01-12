Модные идеи для интерьера, о которых вы пожалеете позже

Модно, но не практично — тренды, что разочаровывают в интерьере
Стильные решения в интерьере часто имеют эффектный вид, но всегда ли они удобны в повседневной жизни? Некоторые моменты в ходе ремонта стоит учитывать.
Дизайнер @volkonska_olga поделилась пятью популярными трендами, которые могут стать вашими врагами в уходе за домом.
От чего в интерьере лучше отказаться
Подсветка плинтуса
Это решение выглядит современно, но лишь на первый взгляд. Основное, что она подсвечивает, — это пыль. Представьте себе, как придется постоянно мыть пол, лишь бы не видеть этой "красоты". Со временем это может превратиться в ежедневный марафон с тряпкой.
Стеклянные перегородки в ванной
Такие перегородки добавляют пространства и легкости в ванную комнату. Но реальность менее романтична: следы воды и мыльные разводы быстро портят вид. Вместо этого дизайнер предлагает выбирать шторы скрытого монтажа — выглядит стильно и ухаживать легче.
Теплая стена для полотенец
Популярное решение для ванной — теплые стены с крючками для полотенец. Звучит удобно, но, по словам дизайнера, они почти не греют. В результате полотенца постоянно остаются влажными, особенно если у вас большая семья. Классический полотенцесушитель все еще выигрывает по функциональности.
Кварц-виниловое покрытие
Некоторые хвалят кварц-винил за его износостойкость, но здесь есть подводные камни. Бюджетные варианты часто имеют проблемы с качеством, а дорогой материал стоит не намного дешевле паркета или качественного ламината. Вывод простой: лучше сэкономить на неразумных рисках.
Венецианская штукатурка
Элегантно, дорого, но не очень практично. Венецианская штукатурка — это решение для тех, кто готов постоянно ухаживать за поверхностями. Со временем она теряет свой вид, а ремонт обходится в кругленькую сумму.
Перед тем, как выбрать стильный тренд для дома, подумайте, готовы ли вы к дополнительным усилиям, которые он потребует. Иногда простота — лучший выбор.
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