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Модно, но не практично — тренды, что разочаровывают в интерьере

12 января 2025 18:18
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Модные идеи для интерьера, о которых вы пожалеете позже
Стильный интерьер. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Стильные решения в интерьере часто имеют эффектный вид, но всегда ли они удобны в повседневной жизни? Некоторые моменты в ходе ремонта стоит учитывать.

Дизайнер @volkonska_olga поделилась пятью популярными трендами, которые могут стать вашими врагами в уходе за домом.

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Подсветка плинтуса

Это решение выглядит современно, но лишь на первый взгляд. Основное, что она подсвечивает, — это пыль. Представьте себе, как придется постоянно мыть пол, лишь бы не видеть этой "красоты". Со временем это может превратиться в ежедневный марафон с тряпкой.

Подсветка плинтуса не лучшее решение для дома
Подсветка плинтуса. Фото: скриншот видео

Стеклянные перегородки в ванной

Такие перегородки добавляют пространства и легкости в ванную комнату. Но реальность менее романтична: следы воды и мыльные разводы быстро портят вид. Вместо этого дизайнер предлагает выбирать шторы скрытого монтажа — выглядит стильно и ухаживать легче.

Стеклянные перегородки в ванной - это не практично
Стеклянная перегородка. Фото: скриншот видео

Теплая стена для полотенец

Популярное решение для ванной — теплые стены с крючками для полотенец. Звучит удобно, но, по словам дизайнера, они почти не греют. В результате полотенца постоянно остаются влажными, особенно если у вас большая семья. Классический полотенцесушитель все еще выигрывает по функциональности.

Кварц-виниловое покрытие

Некоторые хвалят кварц-винил за его износостойкость, но здесь есть подводные камни. Бюджетные варианты часто имеют проблемы с качеством, а дорогой материал стоит не намного дешевле паркета или качественного ламината. Вывод простой: лучше сэкономить на неразумных рисках.

Ламинат лучшее решение для дома
Ламинат. Фото: скриншот видео

Венецианская штукатурка

Элегантно, дорого, но не очень практично. Венецианская штукатурка — это решение для тех, кто готов постоянно ухаживать за поверхностями. Со временем она теряет свой вид, а ремонт обходится в кругленькую сумму.

За венецианской штукатуркой трудно ухаживать
Венецианская штукатурка. Фото: Freepik

Перед тем, как выбрать стильный тренд для дома, подумайте, готовы ли вы к дополнительным усилиям, которые он потребует. Иногда простота — лучший выбор.

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мода тренды Дизайн стиль 2025 год

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18:25 В школах Польши детей учат стрелять — в 3-й ОШБр отреагировали

18:21 Пожары в Лос-Анджелесе — еще более 150 тыс. жителей эвакуируют

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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