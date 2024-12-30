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Модный гороскоп — как выбрать идеальную одежду по знаку зодиака

30 декабря 2024 19:44
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Как выбрать идеальную одежду по знаку зодиака — советы стилистов
Стильная девушка в зимнем образе. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

У звезд всегда есть что-то интересное для нас, и мы часто заглядываем в гороскопы, чтобы узнать, что они нам подготовили. Но задумывались ли вы, что ваш стиль одежды может тоже зависеть от знака зодиака?

В блоге VOVK поделились модным гороскопом для каждого из знаков зодиака.

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Овен

Яркие и смелые Овны не боятся быть заметными. Их стиль всегда выделяется благодаря соблазнительным платьям, глубоким декольте или асимметричным фасонам. Они экспериментируют, добавляя нотки роскоши в свой гардероб, чтобы всегда быть в центре внимания.

Соблазнительные платья присущи Овнам
Черное мини-платье. Фото с Instagram

Телец

Тельцы — это мастерицы практичности и уюта. Они выбирают одежду, сочетающую удобство и высокое качество: комфортные джинсы, мягкие свитера или базовые футболки. В их гардеробе все создано для того, чтобы дарить покой и уверенность.

Близнецы

Близнецы — настоящие любители новинок, но их спонтанные покупки часто остаются без дела. Им подходит стиль минимализма: элегантные комбинезоны, классические платья или строгие костюмы с брюками. 

Классическое платье отлично подойдет для офисного стиля.
Классическое платье. Фото с Instagram

Рак

Раки эмоциональны и всегда следуют трендам. Их гардероб — это взрыв стиля! Яркие вещи, трендовые аксессуары и безупречный вкус — все это о представительницах этого знака. Раки легко могут выглядеть так, будто только что сошли с обложки глянцевого журнала.

Лев

Львы — настоящие королевы моды. Их гардероб наполнен люксовыми брендами, яркими платьями и стильными деловыми костюмами. Высокие каблуки, блестящие украшения — все, чтобы подчеркнуть их статус и харизму.

Яркое платье очень подходит представительницам огненного знака
Яркое платье. Фото с Instagram

Дева

Для Дев главное — универсальность. Каждая вещь в их гардеробе должна совмещаться с другими, создавая множество образов. Они выбирают сдержанную одежду и добавляют акценты с помощью стильных аксессуаров, таких как броши или шарфы.

Весы

Весы ценят индивидуальность и часто экспериментируют. Любимые вещи — джинсы, зауженные брюки, блузы в стиле хиппи и ботинки на грубой подошве. Их стиль всегда непредсказуем, но безупречно гармоничен.

Скорпион

Скорпионы любят привлекать внимание своим смелым гардеробом. Элегантные платья по фигуре, кружево, шпильки — все это придает им уверенность. Они также любят миксовать стили, создавая уникальные комбинации.

Платье по фигуре уместно для любого мероприятия
Платье по фигуре. Фото с Instagram

Стрелец

Гардероб Стрельцов — это отображение их яркой натуры. Они обожают классический стиль с яркими акцентами: костюмы с брюками, юбки-карандаши, стильные блузы. Головные уборы придают их образам уникальность.

Козерог

Козероги выбирают casual или кантри. Их любимые вещи — это джинсы, топы или туники. Всегда имеют одну эксклюзивную вещь, которая придает их образам шарм. Их украшения — это обычно драгоценные камни.

Водолей

Водолеи — это модные хамелеоны. Их стиль меняется в зависимости от настроения: сегодня это удобные джинсы и жакет, а завтра — роскошное платье и высокие каблуки. Свобода — главное слово в выборе их одежды.

Трендовый и одновременно простой образ с джинсами и жакетом
Стильный образ на каждый день. Фото с Instagram

Рыбы

Рыбы — это романтика и нежность. Они обожают платья с цветочными принтами, легкие блузы с рюшами или плиссированные юбки. Их стиль всегда излучает утонченность и женственность.

Звезды уже решили, какой стиль идеально вам подходит. Но главное помнить: лучший стиль — это тот, в котором вы себя чувствуете.

Раньше мы писали о том, как по одежде определить темперамент мужчины.

Также мы сообщали, какие тренды с 2000-х снова возвращаются в моду.

мода одежда Астрология Знаки зодиака стиль

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