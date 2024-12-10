Сапоги из 90-х в тренде этой зимы – с чем их носить

Женские сапоги. Фото: Pixabay

Этой зимой в моду вернулись сапоги с квадратным носом — стильная обувь, сочетающая современность и ретро-шарм. Их оригинальный дизайн сразу бросается в глаза, делая любой образ более ярким и интересным.

Сайт Новини.LIVE расскажет, что делает эти сапоги популярными.

Читайте также:

Почему именно эти сапоги в тренде

Квадратный носок — это не просто форма, а акцент, придающий обуви характер. В 90-е они уже были на пике популярности, и сейчас это возвращение стало настоящим хитом. Главная причина — универсальность и комфорт. Такие сапоги подходят для любой ситуации: от офисного стиля до вечерних прогулок.

Они выглядят изящно, но с ноткой дерзости. Эта обувь для тех, кто хочет выделиться, но не любит слишком сложные идеи в моде.

Сапоги с квадратным носком снова в моде. Фото: скриншот видео

Идеи для стиля

Классика с современным акцентом : наденьте сапоги с квадратным носом со свободными брюками и длинным пальто-халатом. Разместите сумку среднего размера и массивные украшения, чтобы выглядеть стильно и элегантно.

: наденьте сапоги с квадратным носом со свободными брюками и длинным пальто-халатом. Разместите сумку среднего размера и массивные украшения, чтобы выглядеть стильно и элегантно. Романтический образ : выберите легкое платье в пастельных тонах, дополните теплыми колготками и мягким шарфом. Такой вариант идеально подойдет для свидания или прогулки.

: выберите легкое платье в пастельных тонах, дополните теплыми колготками и мягким шарфом. Такой вариант идеально подойдет для свидания или прогулки. Яркий и смелый стиль: для тех, кто любит эксперименты, следует сочетать сапоги с кожаными штанами или мини-юбкой. Укороченная куртка или косуха завершит образ.

Высокие сапоги с квадратным носком могут подойти к любому образу. Фото с Instagram

Для кого эти сапоги

Эти сапоги — идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт и не боится быть замеченным. Они добавляют в гардероб новизны и выделяют вас из толпы. Не важно, это офисная встреча или вечерний выход — они всегда уместны.

Сапоги с квадратным носом вернулись, чтобы показать, что стиль может быть и простым, и необычным одновременно. В этом сезоне они станут главным акцентом вашего образа.

Раньше мы писали о том, какие модели обуви лучше отложить как можно дальше, потому что они только портят образ.

Также мы сообщали, почему японки покупают обувь не по размеру ноги.