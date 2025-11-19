Видео
Видео

Леггинсы из 80-х снова актуальны — стильные идеи для сезона

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 10:41
обновлено: 08:25
Леггинсы из 80-х получили апдейт — как их носить сейчас
Девушка в стильных леггинсах. Фото: freepik

Казалось, что леггинсы со штрипками навсегда остались в семейных альбомах рядом с кассетными плеерами и неоном. Но нет — они тихонько вернулись и вдруг оказались в центре внимания. И уже не как странный ретро-флешбэк, а как деталь, добавляющая образу аккуратности и характера.

Об этом пишет Who What Wear.

Читайте также:

Сегодня такие леггинсы можно увидеть повсюду: их надевают под лодочки, сочетают с мюлями, вытаскивают из-под длинных пальто. Модные инфлюенсеры и знаменитости носят их так естественно, как будто они никогда и не исчезали.

Как носить леггинсы из 80-х в современных образах

Хейли Бибер выбирает легкие комбинации с блейзером и крупной шоппер-сумкой, Кэти Холмс показывает сдержанный и "взрослый" вариант с каблуками и структурированным жакетом, а Кендалл Дженнер предлагает комфорт на каждый день и выбирает мягкий свитер, меховой клатч и невысокие каблуки. Виктория Бекхэм добавляет минимализма — черные леггинсы, белые туфли и четкий силуэт пиджака.

И в этом тренде есть что-то очень практичное: штрипки помогают леггинсам держать форму, не перекручиваться и красиво ложиться на обувь. Благодаря этому даже простой образ начинает выглядеть более продуманным.

Які легінси є практичним варіантом
Леггинсы со штрипками на девушке. Фото из Instagram

Но, кажется, главное другое, что леггинсы со штрипками возвращают нам легкость экспериментов. Если хочется добавить французского шарма образу, то добавьте пальто и мягкий свитер. А для более строгого варианта, наденьте каблуки и структурированный верх. Любой будничный выход — от прогулки до быстрых дел в городе — можно сделать интереснее, просто обыграв эту деталь.

Легінси з 80-х на піку популярності
Леггинсы из 80-х. Фото из Instagram

Тренды меняются, но есть вещи, которые умеют вернуться так, будто их и не было в помине. Леггинсы со штрипками — именно из этой категории. И теперь они точно не про 80-е. Они про сегодня.

Ранее мы писали о том, какие теплые брюки идеально подчеркнут любую фигуру.

Также мы сообщали, какая модель брюк из 70-х возвращается в тренды.

мода тренды стиль 2025 год штаны
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
