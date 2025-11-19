Леггинсы из 80-х получили апдейт — как их носить сейчас

Девушка в стильных леггинсах. Фото: freepik

Казалось, что леггинсы со штрипками навсегда остались в семейных альбомах рядом с кассетными плеерами и неоном. Но нет — они тихонько вернулись и вдруг оказались в центре внимания. И уже не как странный ретро-флешбэк, а как деталь, добавляющая образу аккуратности и характера.

Об этом пишет Who What Wear.

Сегодня такие леггинсы можно увидеть повсюду: их надевают под лодочки, сочетают с мюлями, вытаскивают из-под длинных пальто. Модные инфлюенсеры и знаменитости носят их так естественно, как будто они никогда и не исчезали.

Как носить леггинсы из 80-х в современных образах

Хейли Бибер выбирает легкие комбинации с блейзером и крупной шоппер-сумкой, Кэти Холмс показывает сдержанный и "взрослый" вариант с каблуками и структурированным жакетом, а Кендалл Дженнер предлагает комфорт на каждый день и выбирает мягкий свитер, меховой клатч и невысокие каблуки. Виктория Бекхэм добавляет минимализма — черные леггинсы, белые туфли и четкий силуэт пиджака.

И в этом тренде есть что-то очень практичное: штрипки помогают леггинсам держать форму, не перекручиваться и красиво ложиться на обувь. Благодаря этому даже простой образ начинает выглядеть более продуманным.

Но, кажется, главное другое, что леггинсы со штрипками возвращают нам легкость экспериментов. Если хочется добавить французского шарма образу, то добавьте пальто и мягкий свитер. А для более строгого варианта, наденьте каблуки и структурированный верх. Любой будничный выход — от прогулки до быстрых дел в городе — можно сделать интереснее, просто обыграв эту деталь.

Тренды меняются, но есть вещи, которые умеют вернуться так, будто их и не было в помине. Леггинсы со штрипками — именно из этой категории. И теперь они точно не про 80-е. Они про сегодня.

