С чем носить леггинсы зимой — трендовые идеи для образов

Девушка в леггинсах. Фото: Freepik

С наступлением зимы леггинсы снова выходят на пик моды. Этот универсальный элемент гардероба идеально сочетается как с различными видами обуви, так и с верхней одеждой. Настоящий бум на леггинсы начинается в декабре и продолжается вплоть до конца зимы.

Новини.LIVE расскажет, в чем секрет популярности этих штанов.

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Легинсы завоевали любовь девушек благодаря своему простому дизайну и удобству. Когда-то их носили преимущественно для занятий спортом, но сегодня они стали основой для создания стильных и повседневных образов. Это вещь, которая легко адаптируется к любому стилю и выглядит уместно в любой ситуации.

Почему леггинсы снова в тренде

В последние несколько лет леггинсы вернули себе популярность. Если раньше их считали устаревшими, то теперь они — настоящий мастхэв. Особенно зимой, когда в продаже появляются модели с утеплением. Они не только стильные, но и практичные — идеальный выбор для холодного времени года.

Легинсы. Фото из Instagram

Наиболее популярными остаются классические черные леггинсы без каких-либо декоративных элементов. Их простота позволяет создавать как романтические, так и повседневные образы. Это универсальная база для гардероба, которая отлично смотрится с любой верхней одеждой или обувью.

Как носить леггинсы зимой

Черные леггинсы идеально сочетаются со свитерами в теплых зимних цветах, объемными кардиганами или классическими жакетами. Для повседневного образа можно комбинировать их с угги или сапогами челси. Если же хочется добавить элегантности, выбирайте жокейские сапоги или обувь на каблуке.

Легинсы в сочетании с пиджаком. Фото из Instagram

Образы в стиле Old Money с леггинсами — это отдельная история. Сочетание леггинсов с гольфами, блейзерами и сапогами до колен выглядит дорого и изысканно. А для создания более праздничного образа можно выбрать остроносые туфли или сапоги на высоком каблуке.

В целом, леггинсы можно носить не только с классической одеждой, но и экспериментировать с яркими свитерами или лонгсливами.

Легинсы со свитером. Фото из Instagram

Выигрышным решением будет монохромный образ — черные леггинсы в сочетании с одеждой того же цвета. Такой подход добавляет сдержанной элегантности даже самому простому наряду.

Таким образом, леггинсы идеально смотрятся как с худи и спортивными кроссовками, так и с атласными блузами или кашемировыми свитерами. Они удобные, стильные и многофункциональные — именно то, что нужно этой зимой.

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