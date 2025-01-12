Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мода arrow Как создать стильный образ с леггинсами в 2025 году — модные идеи arrow

Как создать стильный образ с леггинсами в 2025 году — модные идеи

12 января 2025 09:19
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
С чем носить леггинсы зимой — трендовые идеи для образов
Девушка в леггинсах. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

С наступлением зимы леггинсы снова выходят на пик моды. Этот универсальный элемент гардероба идеально сочетается как с различными видами обуви, так и с верхней одеждой. Настоящий бум на леггинсы начинается в декабре и продолжается вплоть до конца зимы.

Новини.LIVE расскажет, в чем секрет популярности этих штанов.

Читайте также:

Легинсы завоевали любовь девушек благодаря своему простому дизайну и удобству. Когда-то их носили преимущественно для занятий спортом, но сегодня они стали основой для создания стильных и повседневных образов. Это вещь, которая легко адаптируется к любому стилю и выглядит уместно в любой ситуации.

Почему леггинсы снова в тренде

В последние несколько лет леггинсы вернули себе популярность. Если раньше их считали устаревшими, то теперь они — настоящий мастхэв. Особенно зимой, когда в продаже появляются модели с утеплением. Они не только стильные, но и практичные — идеальный выбор для холодного времени года.

Леггинсы являются неизменной вещью в гардеробе
Легинсы. Фото из Instagram

Наиболее популярными остаются классические черные леггинсы без каких-либо декоративных элементов. Их простота позволяет создавать как романтические, так и повседневные образы. Это универсальная база для гардероба, которая отлично смотрится с любой верхней одеждой или обувью.

Как носить леггинсы зимой

Черные леггинсы идеально сочетаются со свитерами в теплых зимних цветах, объемными кардиганами или классическими жакетами. Для повседневного образа можно комбинировать их с угги или сапогами челси. Если же хочется добавить элегантности, выбирайте жокейские сапоги или обувь на каблуке.

Леггинсы вписываются в любой стиль
Легинсы в сочетании с пиджаком. Фото из Instagram

Образы в стиле Old Money с леггинсами — это отдельная история. Сочетание леггинсов с гольфами, блейзерами и сапогами до колен выглядит дорого и изысканно. А для создания более праздничного образа можно выбрать остроносые туфли или сапоги на высоком каблуке.

В целом, леггинсы можно носить не только с классической одеждой, но и экспериментировать с яркими свитерами или лонгсливами.

Леггинсы прекрасно подойдут в любую погоду
Легинсы со свитером. Фото из Instagram

Выигрышным решением будет монохромный образ — черные леггинсы в сочетании с одеждой того же цвета. Такой подход добавляет сдержанной элегантности даже самому простому наряду.

Таким образом, леггинсы идеально смотрятся как с худи и спортивными кроссовками, так и с атласными блузами или кашемировыми свитерами. Они удобные, стильные и многофункциональные — именно то, что нужно этой зимой.

Ранее мы писали о том, какие брюки считаются стильными не один год.

Также мы сообщали, что избрать вместо джинсов, чтобы выглядеть стильно.

мода одежда тренды стиль 2025 год

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:04 Правительство заморозило "минималку" — к чему готовится украинцам

09:56 Подготовьте повербанки — одесситам в воскресенье отключили свет

09:54 Ночная атака оккупантов — сколько "шахедов" сбили силы ПВО

09:33 Академики замиловали кадрами вылупившихся пингвинят — видео

09:20 Выезд за границу — какая ситуация на пропускных пунктах Одесчины

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

09:19 Очереди на границе Украины — придется ли водителям долго ждать

09:15 Россияне обстреляли предприятие на Днепропетровщине — фото

09:07 В Швейцарии готовы организовать встречу Трампа и Путина

08:50 В Киеве военный судился с Monobank из-за списанных денег

08:26 Фицо назвал Зеленского попрошайкой после остановки транзита газа

10:04 Правительство заморозило "минималку" — к чему готовится украинцам

09:56 Подготовьте повербанки — одесситам в воскресенье отключили свет

09:54 Ночная атака оккупантов — сколько "шахедов" сбили силы ПВО

09:33 Академики замиловали кадрами вылупившихся пингвинят — видео

09:20 Выезд за границу — какая ситуация на пропускных пунктах Одесчины

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

09:19 Очереди на границе Украины — придется ли водителям долго ждать

09:15 Россияне обстреляли предприятие на Днепропетровщине — фото

09:07 В Швейцарии готовы организовать встречу Трампа и Путина

08:50 В Киеве военный судился с Monobank из-за списанных денег

08:26 Фицо назвал Зеленского попрошайкой после остановки транзита газа

06:40 Новые цены на чермет в Украине — какая стоимость лома в январе

Эксклюзив

06:34 Черное море станет опасным для людей — эколог о выбросе мазута

11 января 2025

06:40 Цены на золото резко выросли в январе — новые тарифы ломбардов

06:20 єОселя — как получить жилье, сколько это стоит и какие недостатки

10 января 2025
Эксклюзив

18:44 Мазут из российских танкеров добрался до Одесчины — чем грозит

06:40 Стоимость латуни впечатляет — цены на цветные металлы в январе

06:20 Печальные цифры — на сколько минималка в ЕС больше, чем в Украине

9 января 2025

22:37 Не хватает ни на что — сколько одесситы платят за коммуналку

06:40 Цены на алюминий удивляют — стоимость цветных металлов в январе

06:20 Золотой свет — сколько платят за электроэнергию в Украине и ЕС

Text

05:13 Военные сегодня самые бесправные в Украине — нардеп Гончаренко

10 января 2025
Text

17:57 Возвращение из СОЧ и встреча Трампа с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Text

13:19 Умеров сделал экстренное заявление о войне — эфир День.LIVE

Text

12:43 Под постоянными обстрелами — как живет прифронтовой Золочев

Text

12:17 Нардеп объяснил, отменят ли военное положение после "перемирия"

Text

10:58 Юрчишин назвал зарплаты, которые получают народные депутаты

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

08:00 Чем завершился Рамштайн для Украины, — эфир Ранок.LIVE

Text

03:44 Скандальные слова Трампа и лесные пожары — события недели в США

Text

00:00 Нардеп отреагировал на заявление Келлога о завершении войны

9 января 2025
Text

22:50 Подорожание хлеба в Украине — нардеп назвал причины

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

9 января 2025

06:37 Личные активы — что запрещено оставлять в наследство в 2025 году