Джинсы, которые служат годами — лучшая инвестиция

Девушка в стильном образе с джинсами. Фото: Freepik

Джинсы меняются из года в год, но одна вещь остается неизменной — качественный деним всегда в тренде. В последнее время все больше людей обращают внимание не на модные фасоны, а на сам материал, из которого пошиты джинсы. И здесь лидером становится селвидж-деним — ткань, которая воплощает прочность, традиции и настоящее мастерство.

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Если обычные джинсы из масс-маркета удачно выглядят только первые несколько сезонов, то селвидж-деним — это другая история. Он прочный, плотный и со временем выглядит только лучше. Именно поэтому эту ткань все чаще используют не только в винтажных моделях, но и в новых модных коллекциях.

Что такое селвидж-деним и почему он особенный

Селвидж-деним — это ткань, которую изготавливают на старых челночных станках. Они создают не осыпающийся край, в отличие от массового денима, который требует дополнительной обработки. Это не просто дань традициям, а реальное преимущество: джинсы из такой ткани более долговечны и лучше держат форму.

Еще одна особенность селвидж-денима — его структура. Благодаря плотному переплетению нитей он имеет более глубокий оттенок и интересный рельеф. Чаще всего его производят в сыром (raw) виде, то есть без предварительной стирки. Это означает, что джинсы со временем приобретают уникальный вид — каждая пара становится личной историей владельца.

Джинсы в образе. Фото из Instagram

Как меняется мода на селвидж-деним

Когда-то эта ткань ассоциировалась лишь с классическими прямыми или узкими джинсами, которые подчеркивают ее жесткость и способность держать форму. Но сегодня мода меняется, и в коллекциях появляются модели свободного кроя, что делает селвидж-деним еще более популярным.

Селвидж-деним. Фото из Instagram

Главное преимущество таких джинсов — долговечность. Поэтому, если выбирать между парой, которая проживет несколько лет, и джинсами, которые станут еще круче со временем, выбор очевиден.

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