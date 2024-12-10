Трамп выпустил линию духов с фото жены Джо Байдена — цена аромата

Дональд Трамп. Фото: Facebook

Избранный президентом США Дональд Трамп удивил общественность, использовав фотографию первой леди Джилл Байден в продвижении своей новой линейки духов. Отметим, что эти ароматы пользуются немалым спросом.

Об этом сообщает издание Axios.

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В своей соцсети Truth Social Трамп поделился фотографией с супругой пока еще действующего президента США, добавив подпись:

"Я называю эти духи Fight, Fight, Fight, потому что они символизируют нашу победу. Прекрасный подарок на Рождество для всей семьи".

Под фото также было отмечено: "Аромат, перед которым не устоят ваши враги!". Пост сопровождался ссылкой на сайт для заказа.

Трамп прорекламировал свои духи. Фото из соцсетей

Духи Трампа, вызвавшие ажиотаж

Коллекция духов Трампа включает в себя одеколон для мужчин и туалетную воду для женщин, каждый по цене 199 долларов. На сайте указано, что мужской аромат уже раскупили, и его можно заказать только по предварительному запросу.

Ароматы, которые уже раскупили. Фото: Gettrumpfragrances

Женские духи описаны как "воплощение силы и грации, как у президента Трампа". Мужской же аромат создан для "патриотов, которые никогда не сдаются, как президент Трамп".

Также в продаже есть линейка духов Victory 47, доступная только по предварительному заказу по такой же цене. Эти ароматы предназначены как для мужчин, так и женщин.

Духи, которые еще доступны для покупки. Фото: Gettrumpfragrances

Фото, повлекшее дискуссии

Фотография с супругой Байдена, которую использовал Трамп для рекламы, была сделана во время официального мероприятия по случаю открытия собора Парижской Богоматери. Трамп, как всегда, не упустил возможности привлечь внимание.

Администрация Байдена и Джилл Байден пока не комментировали ситуацию.

Раньше мы писали о том, какие бюджетные духи обладают настолько хорошим ароматом, что их трудно отличить от люксовых.

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