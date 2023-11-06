Мобилизация в Украине — добровольцам позволят выбирать, кем служить

Украинские военные принимают участие в военных учениях возле границы с Беларусью, 11 марта 2023 год. Фото: REUTERS/Violeta Santos

Уже в декабре в Украине будет запущен пилотный проект "смарт-мобилизация", согласно которому мобилизованные граждане смогут выбирать себе специальность в ВСУ. Данный проект курируют Министерство обороны вместе с Министерством цифровой трансформации.

Детали этой инициативы раскрыла заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.

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Так, Черногоренко подчеркнула, выбирать, кем служить в рядах Вооруженных сил смогут исключительно добровольцы. В ведомствах считают, что возможность выбора добавит мотивации гражданам, изъявившим желание добровольно стать военнослужащим, а также позволит им добиться максимальной эффективности на поле боя или в тылу.

Первой профессией, которую предложат на выбор будет "оператор дронов".

Как стать оператором дронов? Добровольцу необходимо будет подать заявку и пройти несколько собеседований, по результатам которых принимается решение, подходит ли доброволец для этой специальности. После, если человек подходит, его направят сначала на базовую военную подготовку, а затем на профессиональную.

"Это новый более человекоцентрический подход, когда ты можешь сам выбрать, кем тебе служить, и где будешь наиболее эффективным", — сказала замминистра.

Пока ведомства сфокусированы на том, чтобы запустить проект для первопроходцев. Тем не менее Черногоренко подчеркнула, что в скором времени добровольцам добавят и другие специальности. В частности, речь идет о большом количестве вакансий в тылу, ведь Вооруженным силам срочно нужны кадры не только на фронте.

В дальнейшем в планах Минобороны создать портал с вакансиями в ВСУ. Кроме того, министерство готовится к еще одному изменению — предоставить гражданским рекрутинговым агентствам право заниматься подбором военнослужащих. В эти агентства также смогут обращаться добровольцы.

После общения с рекрутерами украинцам будет проще определиться, где их навыки смогут пригодиться и какое обучение лучше пройти.

Стоит отметить, что первыми, кто в Украине начал набирать добровольцев с помощью профильного портала по трудоустройству, стала бригада "Азов". Там появилось более 300 вакансий с зарплатой до 125 тыс. грн.

Также отдельная страница есть у Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ.

Ранее мы сообщали, что глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев объяснил детали перехода с призыва на рекрутинг.

Напомним, мы писали, что в оборонном комитете Рады предложили мобилизовать мужчин не только в ряды ВСУ.

Также мы рассказывали, что в Украине хотят запустить "смарт-мобилизацию".