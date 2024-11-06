Прогноз погоды от Укргидрометцентра на завтра, 7 ноября

Мороз на растениях. Иллюстративное фото: Unsplash

В Украине в четверг, 7 ноября, ожидается облачная погода без осадков. Столбики термометров поднимутся до 14 °С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

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Погода в Украине 7 ноября

Завтра в Украине прогнозируют переменную облачность без осадков. В западных областях ночью и утром местами будет туман.

Ожидается преимущественно северо-западный ветер, 5-10 м/с. Ночью температура воздуха будет составлять -1...+4 °С, а в западных областях -5...0 °С.

Днем прогреется до +6...+11 °С, на Закарпатье и юге страны — до +14 °С. В Карпатах ночью будет -7...-2 °С, днем +4...+9 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Погода на Киевщине 7 ноября

В Киевской области завтра будет северо-западный ветер, 5-10 м/с.

Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах -1...+4 °С, днем +6...+11 °С. В Киеве ночью прогнозируют +2...+4 °С, днем — +8...+10 °С.

Напомним, в Киеве завтра ожидаются морозы ночью, но днем воздух прогреется до +11 °C.

По словам синоптика Натальи Диденко, завтра в Украине будет ветреная, но солнечная погода.