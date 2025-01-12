Погода в Украине 13 января — прогноз Укргидрометцентра

Укргидрометцентр предупредил о двух погодных опасностях завтра
Погода в Украине завтра, 13 января, будет преимущественно сухой, лишь в отдельных областях ожидается снег. В горах могут сходить лавины, а на дорогах страны прогнозируют гололедицу.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Украине 13 января
По прогнозам синоптиков, в понедельник в Украине ожидается облачная с прояснениями погода. Существенных осадков не прогнозируется, лишь ночью на западе и юго-востоке возможен небольшой снег. В западных, северных и Винницкой областях на дорогах будет сохраняться гололедица.
Ветер северо-западный, умеренный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -2…-7 °C, днем будет колебаться от -3 °C до +2 °C. В южных областях теплее: ночью около 0 °C, а днем до +5 °C.
В Карпатах ночью ожидается умеренный снег, днем — небольшой. Температура в горной местности ночью -5…-10 °C, днем -1…-6 °C.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях
В Укргидрометцентре предупредили, что 13 января в западных, северных и Винницкой областях на дорогах гололедица. Объявлен первый уровень опасности — желтый.
Такие погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта на отдельных участках дорог.
Предупреждение о снеголавинной опасности
В понедельник в связи со снегопадами и метелями в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность.
Объявлен третий уровень опасности — оранжевый.
Напомним, киевлян и жителей региона синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях 13 января.
А в Одессе 13 января ожидается резкое похолодание. Жителям советуют одеваться теплее.
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