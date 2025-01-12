Погода в Украине 13 января — прогноз Укргидрометцентра

Сход лавины в горах. Иллюстративное фото: Freepik

Погода в Украине завтра, 13 января, будет преимущественно сухой, лишь в отдельных областях ожидается снег. В горах могут сходить лавины, а на дорогах страны прогнозируют гололедицу.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 13 января

По прогнозам синоптиков, в понедельник в Украине ожидается облачная с прояснениями погода. Существенных осадков не прогнозируется, лишь ночью на западе и юго-востоке возможен небольшой снег. В западных, северных и Винницкой областях на дорогах будет сохраняться гололедица.

Ветер северо-западный, умеренный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -2…-7 °C, днем будет колебаться от -3 °C до +2 °C. В южных областях теплее: ночью около 0 °C, а днем до +5 °C.

В Карпатах ночью ожидается умеренный снег, днем — небольшой. Температура в горной местности ночью -5…-10 °C, днем -1…-6 °C.

Прогноз погоды в Украине на 13 января. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

В Укргидрометцентре предупредили, что 13 января в западных, северных и Винницкой областях на дорогах гололедица. Объявлен первый уровень опасности — желтый.

Такие погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях на 13 января. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение о снеголавинной опасности

В понедельник в связи со снегопадами и метелями в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность.

Объявлен третий уровень опасности — оранжевый.

Предупреждение о снеголавинной опасности на 13 января. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, киевлян и жителей региона синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях 13 января.

А в Одессе 13 января ожидается резкое похолодание. Жителям советуют одеваться теплее.