Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Метео arrow Украина окажется в ледяной ловушке — прогноз погоды на завтра arrow

Украина окажется в ледяной ловушке — прогноз погоды на завтра

11 января 2025 22:43
Светлана Силенко - Редактор
Погода в Украине на завтра 12 января 2025 — прогноз погоды от синоптиков
Женщины идут по улице в снегопад. Иллюстративное фото: РБК-Украина
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине завтра, 12 января, будет снежной и дождливой в отдельных областях. Почти во всех регионах прогнозируют гололедицу на дорогах.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Читайте также:

Погода в Украине 12 января

По прогнозам синоптиков, в воскресенье в Украине ожидается облачная погода. В западных областях, а также днем в северных и центральных регионах пройдет небольшой мокрый снег. В Карпатах ночью прогнозируют умеренный снег.

В юго-восточной части страны ночью будет идти дождь и мокрый снег, местами с налипанием мокрого снега.

На остальной территории осадков не предвидится. На дорогах Украины, кроме южных, Днепропетровской и Кировоградской областей, будет сохраняться гололедица.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью будет колебаться от -1 °C до -6 °C, днем от -2 °C до +3 °C, на юге страны от +1 °C до +6 °C. На высокогорье Карпат в течение суток будет от -5 °C до -10 °C.

Погода в Украине 12 января
Прогноз погоды в Украине на 12 января. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

В Укргидрометцентре предупреждают, что 12 января в Украине, кроме южных, Днепропетровской и Кировоградской областей, на дорогах гололедица. объявлен первый уровень опасности — желтый.

Синоптики говорят, что такие погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Прогноз погоды 12 января
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях: Укргидрометцентр

Погода в Украине 12 января от Наталки Диденко

По прогнозам синоптика Наталки Диденко, днем 12 января температура воздуха будет колебаться около 0 °C.

В западных областях ожидается от -1 °C до -3 °C, в центральной части и на востоке - от 0 °C до +4 °C, а в южных регионах температура будет в пределах +2 °C...+7 °C.

Снег и мокрый снег пройдут в западных и северных областях, а на остальной территории Украины существенных осадков не ожидается. Из-за похолодания на дорогах местами ожидается гололедица, поэтому водителям следует быть осторожными.

Какой будет погода 12 января
Карта осадков (снег) по состоянию на 12 января 19:00. Фото: Ventusky

А львовьян и жителей области синоптики предупредили о сильной метели и морозе 12 января.

В то же время в Харькове ожидается туман. Синоптики также предупреждают о гололедице.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

23:11 На Полтавщине военный дважды ходил в СОЧ — как его наказал суд

22:51 Отсрочка для многодетных родителей — как оформить без Резерв+

22:43 Украина окажется в ледяной ловушке — прогноз погоды на завтра

22:41 Украинский БпЛА сбил из дробовика три дрона РФ в воздухе — видео

22:16 В России отреагировали на новые санкции США и вспомнили Трампа

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

22:05 На Одесчине солдат хранил психотропы — как наказали

21:10 В Киеве новый скандал с ТЦК — военкомат объяснил действия патруля

20:39 Украинских водителей в Польше будут штрафовать на 600 тысяч

20:37 Отключение света в Одессе завтра — будут ли графики

20:00 Перемещение военного во время ВВК — законно ли это

23:11 На Полтавщине военный дважды ходил в СОЧ — как его наказал суд

22:51 Отсрочка для многодетных родителей — как оформить без Резерв+

22:43 Украина окажется в ледяной ловушке — прогноз погоды на завтра

22:41 Украинский БпЛА сбил из дробовика три дрона РФ в воздухе — видео

22:16 В России отреагировали на новые санкции США и вспомнили Трампа

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

22:05 На Одесчине солдат хранил психотропы — как наказали

21:10 В Киеве новый скандал с ТЦК — военкомат объяснил действия патруля

20:39 Украинских водителей в Польше будут штрафовать на 600 тысяч

20:37 Отключение света в Одессе завтра — будут ли графики

20:00 Перемещение военного во время ВВК — законно ли это

06:40 Цены на золото резко выросли в январе — новые тарифы ломбардов

06:20 єОселя — как получить жилье, сколько это стоит и какие недостатки

10 января 2025
Эксклюзив

18:44 Мазут из российских танкеров добрался до Одесчины — чем грозит

06:40 Стоимость латуни впечатляет — цены на цветные металлы в январе

06:20 Печальные цифры — на сколько минималка в ЕС больше, чем в Украине

9 января 2025

22:37 Не хватает ни на что — сколько одесситы платят за коммуналку

06:40 Цены на алюминий удивляют — стоимость цветных металлов в январе

06:20 Золотой свет — сколько платят за электроэнергию в Украине и ЕС

8 января 2025

22:37 Прожиточный минимум 2025 — что себе могут позволить одесситы

11:27 Объединение Getty Images и Shutterstock — как это влияет на рынок

Text

05:13 Военные сегодня самые бесправные в Украине — нардеп Гончаренко

10 января 2025
Text

17:57 Возвращение из СОЧ и встреча Трампа с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Text

13:19 Умеров сделал экстренное заявление о войне — эфир День.LIVE

Text

12:43 Под постоянными обстрелами — как живет прифронтовой Золочев

Text

12:17 Нардеп объяснил, отменят ли военное положение после "перемирия"

Text

10:58 Юрчишин назвал зарплаты, которые получают народные депутаты

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

08:00 Чем завершился Рамштайн для Украины, — эфир Ранок.LIVE

Text

03:44 Скандальные слова Трампа и лесные пожары — события недели в США

Text

00:00 Нардеп отреагировал на заявление Келлога о завершении войны

9 января 2025
Text

22:50 Подорожание хлеба в Украине — нардеп назвал причины

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

9 января 2025

06:37 Личные активы — что запрещено оставлять в наследство в 2025 году