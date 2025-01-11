Погода в Украине на завтра 12 января 2025 — прогноз погоды от синоптиков

Женщины идут по улице в снегопад. Иллюстративное фото: РБК-Украина

Погода в Украине завтра, 12 января, будет снежной и дождливой в отдельных областях. Почти во всех регионах прогнозируют гололедицу на дорогах.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 12 января

По прогнозам синоптиков, в воскресенье в Украине ожидается облачная погода. В западных областях, а также днем в северных и центральных регионах пройдет небольшой мокрый снег. В Карпатах ночью прогнозируют умеренный снег.

В юго-восточной части страны ночью будет идти дождь и мокрый снег, местами с налипанием мокрого снега.

На остальной территории осадков не предвидится. На дорогах Украины, кроме южных, Днепропетровской и Кировоградской областей, будет сохраняться гололедица.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью будет колебаться от -1 °C до -6 °C, днем от -2 °C до +3 °C, на юге страны от +1 °C до +6 °C. На высокогорье Карпат в течение суток будет от -5 °C до -10 °C.

Прогноз погоды в Украине на 12 января. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

В Укргидрометцентре предупреждают, что 12 января в Украине, кроме южных, Днепропетровской и Кировоградской областей, на дорогах гололедица. объявлен первый уровень опасности — желтый.

Синоптики говорят, что такие погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях: Укргидрометцентр

Погода в Украине 12 января от Наталки Диденко

По прогнозам синоптика Наталки Диденко, днем 12 января температура воздуха будет колебаться около 0 °C.

В западных областях ожидается от -1 °C до -3 °C, в центральной части и на востоке - от 0 °C до +4 °C, а в южных регионах температура будет в пределах +2 °C...+7 °C.

Снег и мокрый снег пройдут в западных и северных областях, а на остальной территории Украины существенных осадков не ожидается. Из-за похолодания на дорогах местами ожидается гололедица, поэтому водителям следует быть осторожными.

Карта осадков (снег) по состоянию на 12 января 19:00. Фото: Ventusky

А львовьян и жителей области синоптики предупредили о сильной метели и морозе 12 января.

В то же время в Харькове ожидается туман. Синоптики также предупреждают о гололедице.