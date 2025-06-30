В США в результате торнадо есть пострадавшие и разрушения

В США произошел "танцующий" смерч — есть разрушения, пострадавшие
В штате Южная Дакота зафиксировали необычный торнадо. Очевидцы назвали этот смерч "танцующим".
Об этом в воскресенье, 29 июня, сообщили в Добровольной пожарной службе Кадоки.
Последствия "танцующего" торнадо в США
В результате стихийного бедствия подверглись разрушениям здания, упали деревья и травмировались люди.
"Торнадо нанес ущерб к югу от Кадоки. Несколько зданий повреждены. Сообщается о незначительных травмах. Наши мысли с теми, кто пострадал", — говорится в сообщении.
Напомним, во второй половине мая в США тоже зафиксировали торнадо. Погибли более 20 человек.
Также мы сообщали, что в начале мая произошло мощное землетрясение у берегов Чили и Аргентины. Из-за стихийного бедствия объявляли эвакуацию людей.
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