В США в результате торнадо есть пострадавшие и разрушения

Разрушения после торнадо. Фото: Добровольная пожарная служба Кадоки

В штате Южная Дакота зафиксировали необычный торнадо. Очевидцы назвали этот смерч "танцующим".

Об этом в воскресенье, 29 июня, сообщили в Добровольной пожарной службе Кадоки.

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Последствия "танцующего" торнадо в США

В результате стихийного бедствия подверглись разрушениям здания, упали деревья и травмировались люди.

Последствия торнадо в США. Фото: Добровольная пожарная служба Кадоки

"Торнадо нанес ущерб к югу от Кадоки. Несколько зданий повреждены. Сообщается о незначительных травмах. Наши мысли с теми, кто пострадал", — говорится в сообщении.

Последствия торнадо в США. Фото: Добровольная пожарная служба Кадоки

Напомним, во второй половине мая в США тоже зафиксировали торнадо. Погибли более 20 человек.

Также мы сообщали, что в начале мая произошло мощное землетрясение у берегов Чили и Аргентины. Из-за стихийного бедствия объявляли эвакуацию людей.