Жара до +35 °С и засуха грозит Украине — прогноз на неделю

Жара до +35 °С и засуха грозит Украине — прогноз на неделю

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2025 21:14
Прогноз погоды в Украине 11-17 августа - антициклон и жара
Погода в Украине. Фото: Alexandria Emergency Hospital

В Украине с 11 по 17 августа ожидается преимущественно сухая и малооблачная погода, которую обеспечит влияние антициклона. В большинстве регионов сохранятся комфортные температуры, однако на юге и Закарпатье столбики термометров будут подниматься выше +30 °С. Местами возрастет риск пожаров из-за дефицита осадков.

Об этом сообщает Meteoprog.

Прогноз погоды на 11-17 августа

До конца второй декады августа в Украине будет преобладать устойчивая и сухая синоптическая ситуация. Антициклон, который сформируется над центральной и восточной Европой, будет влиять на значительные территории и обеспечит малооблачную погоду, высокое атмосферное давление и комфортные температуры. В то же время в южных и восточных регионах из-за недостатка осадков усилится почвенная засуха, а уровень пожарной опасности в экосистемах возрастет.

В понедельник, 11 августа, ночью на севере возможны кратковременные дожди, днем — на востоке страны, местами с грозами. На остальной территории - сухо. Ветер ночью переменных направлений 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +15...+20 °С, днем +22...+27 °С, в южных и центральных регионах +27...+32 °С.

Спека до +35 °С та посуха загрожує Україні — прогноз на тиждень - фото 1
Погода в Украине 11 августа. Скриншот: Укргидрометцентр

Во вторник, 12 августа, погода будет стабильной и сухой по всей стране. Ветер преимущественно северо-западный 5-10 м/с, на западе - переменных направлений 3-8 м/с. Температура ночью +10...+16 °С, днем +23...+28 °С, на юге и Закарпатье до +31 °С.

Спека до +35 °С та посуха загрожує Україні — прогноз на тиждень - фото 2
Погода в Украине 12 августа. Скриншот: Укргидрометцентр

В среду, 13 августа, малооблачная и сухая погода сохранится благодаря антициклону. Ветер северо-западный 5-10 м/с, в западных областях переменных направлений 3-8 м/с. Температура ночью +10...+16 °С, днем +24...+29 °С, на юге и Закарпатье +28...+33 °С.

Спека до +35 °С та посуха загрожує Україні — прогноз на тиждень - фото 3
Погода в Украине 13 августа. Скриншот: Укргидрометцентр

В четверг, 14 августа, будет солнечно и тепло, без осадков на всей территории. Ветер северный 5-10 м/с, в западных регионах переменных направлений 3-8 м/с. Температура ночью +10...+16 °С, днем +24...+29 °С, на юге и Закарпатье +30...+35 °С.

Спека до +35 °С та посуха загрожує Україні — прогноз на тиждень - фото 4
Погода в Украине 14 августа. Скриншот: Укргидрометцентр

В пятницу, 15 августа, сохранится влияние антициклона, поэтому будет сухо и малооблачно. Ветер северный или северо-восточный 5-10 м/с. Температура ночью +11...+17 °С, днем +24...+29 °С, на юге и Закарпатье +30...+35 °С.

Спека до +35 °С та посуха загрожує Україні — прогноз на тиждень - фото 5
Погода в Украине 15 августа. Скриншот: Укргидрометцентр

В субботу, 16 августа, будет преимущественно сухо, лишь на крайнем востоке днем возможны локальные грозовые дожди. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, в Приазовье и Крыму возможны порывы 15-17 м/с. Температура ночью +11...+17 °С, днем +24...+29 °С, на юге и Закарпатье +30...+35 °С.

В воскресенье, 17 августа, погода останется малооблачной и сухой по всей стране. Ветер восточный или северо-восточный 5-10 м/с. Температура ночью +10...+16 °С, днем +25...+30 °С, на юге и Закарпатье +29...+34 °С.

Напомним, что в понедельник, 11 августа, в Украине прогнозируют разнообразные погодные условия — в отдельных областях пройдут дожди и грозы, а ночная температура снизится.

Ранее мы также информировали, что в Харьковской области 11 августа ожидается переменная облачность с периодическими осадками и локальными грозами. Синоптики предупреждают о вероятных порывах ветра.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
