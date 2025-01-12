Прогноз погоды в Украине в воскресенье 12 января, от Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко

Мужчина чистит снег. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 12 января, сообщили синоптики. В этот день будет облачно. В западных, а днем и в северных и большинстве центральных областей ожидается небольшой снег и мокрый снег. Ночью в юго-восточной части будет дождь и мокрый снег, местами налипание мокрого снега (в Карпатах ночью умеренный снег). На остальной территории без существенных осадков. Также в Украине, кроме южных, Днепропетровской и Кировоградской областей, на дорогах гололедица.

Об этом в субботу, 11 января, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Сегодня ветер будет дуть преимущественно юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью составит -1...-6 °С, днем -2...+3 °С, в южной части +1...+6 °С. На высокогорье Карпат в течение суток прогнозируют -5...-10 °С.

Карта температур от Meteopost.com

На территории Киевской области 12 января тоже ожидается облачная погода. Ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег. На дорогах будет гололедица. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью составит -1...-6 °С, днем -2...+3 °С.

Тем временем в Киеве ночью будет -2...-4 °С, днем около 0 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, несколько дней в Украине будет холодная или прохладная погода.

В частности, 12 января ночью предполагается -1...-4 °С, на юге и юго-востоке 0...+2 °С. Днем сегодня температура воздуха будет колебаться около 0 °С, в западных областях 0...-3 °С, в центральной части и востоке 0...+4 °С, в южной части +2...+7 °С.

Из-за похолодания на дорогах более скользко, местами гололедица. Снег и мокрый снег пройдут в этот день в западных и северных областях. На остальной территории Украины без существенных осадков.

В Киеве в воскресенье -1...-3 °С, днем около 0 °С.

Самая низкая температура ожидается в ночь на 14 января. В дальнейшем в Украине будет прохладная погода. Ориентировочно с 16 января температура воздуха повысится на несколько градусов.

Напомним, что в Харькове и области сегодня ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах -1...+4 °С.

Кроме того, мы сообщали, что погода во Львове и области в этот день будет облачной. Синоптики предупреждают о сильной метели и морозе.