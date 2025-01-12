Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Метео arrow Снег, дожди и гололедица — прогноз погоды на сегодня в Украине arrow

Снег, дожди и гололедица — прогноз погоды на сегодня в Украине

12 января 2025 05:05
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды в Украине в воскресенье 12 января, от Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко
Мужчина чистит снег. Фото: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 12 января, сообщили синоптики. В этот день будет облачно. В западных, а днем и в северных и большинстве центральных областей ожидается небольшой снег и мокрый снег. Ночью в юго-восточной части будет дождь и мокрый снег, местами налипание мокрого снега (в Карпатах ночью умеренный снег). На остальной территории без существенных осадков. Также в Украине, кроме южных, Днепропетровской и Кировоградской областей, на дорогах гололедица.

Об этом в субботу, 11 января, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 12 января

Снег, дожди и гололедица - прогноз погоды на сегодня в Украине - фото 1
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Сегодня ветер будет дуть преимущественно юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью составит -1...-6 °С, днем -2...+3 °С, в южной части +1...+6 °С. На высокогорье Карпат в течение суток прогнозируют -5...-10 °С.

Снег, дожди и гололедица - прогноз погоды на сегодня в Украине - фото 2
Карта температур от Meteopost.com

На территории Киевской области 12 января тоже ожидается облачная погода. Ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег. На дорогах будет гололедица. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью составит -1...-6 °С, днем -2...+3 °С.

Тем временем в Киеве ночью будет -2...-4 °С, днем около 0 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, несколько дней в Украине будет холодная или прохладная погода.

В частности, 12 января ночью предполагается -1...-4 °С, на юге и юго-востоке 0...+2 °С. Днем сегодня температура воздуха будет колебаться около 0 °С, в западных областях 0...-3 °С, в центральной части и востоке 0...+4 °С, в южной части +2...+7 °С.

Из-за похолодания на дорогах более скользко, местами гололедица. Снег и мокрый снег пройдут в этот день в западных и северных областях. На остальной территории Украины без существенных осадков.

В Киеве в воскресенье -1...-3 °С, днем около 0 °С.

Самая низкая температура ожидается в ночь на 14 января. В дальнейшем в Украине будет прохладная погода. Ориентировочно с 16 января температура воздуха повысится на несколько градусов.

Напомним, что в Харькове и области сегодня ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах -1...+4 °С.

Кроме того, мы сообщали, что погода во Львове и области в этот день будет облачной. Синоптики предупреждают о сильной метели и морозе.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко синоптик прогноз погоды погода в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

05:05 Снег, дожди и гололедица — прогноз погоды на сегодня в Украине

04:30 Военный рассказал, как усилить рекрутинг в Украине

03:26 В "Азове" требуются автоэлектрики — какие условия и зарплата

02:26 Скабеева заявила, что ВСУ украли солдат КНДР в Курской области

01:32 Командир батальона отказался выполнять приказ — что решил суд

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

01:30 Кулеба не исключает снижения мобилизационного возраста в Украине

00:30 Гастриты и язвы — отсрочка с проблемами пищеварения

00:23 В Киевской области слышны взрывы — что известно

00:11 В Киеве объявили воздушную тревогу

11 января 2025

23:50 Кулеба сказал, смог ли бы Трамп предотвратить большую войну

05:05 Снег, дожди и гололедица — прогноз погоды на сегодня в Украине

04:30 Военный рассказал, как усилить рекрутинг в Украине

03:26 В "Азове" требуются автоэлектрики — какие условия и зарплата

02:26 Скабеева заявила, что ВСУ украли солдат КНДР в Курской области

01:32 Командир батальона отказался выполнять приказ — что решил суд

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

01:30 Кулеба не исключает снижения мобилизационного возраста в Украине

00:30 Гастриты и язвы — отсрочка с проблемами пищеварения

00:23 В Киевской области слышны взрывы — что известно

00:11 В Киеве объявили воздушную тревогу

11 января 2025

23:50 Кулеба сказал, смог ли бы Трамп предотвратить большую войну

06:40 Цены на золото резко выросли в январе — новые тарифы ломбардов

06:20 єОселя — как получить жилье, сколько это стоит и какие недостатки

10 января 2025
Эксклюзив

18:44 Мазут из российских танкеров добрался до Одесчины — чем грозит

06:40 Стоимость латуни впечатляет — цены на цветные металлы в январе

06:20 Печальные цифры — на сколько минималка в ЕС больше, чем в Украине

9 января 2025

22:37 Не хватает ни на что — сколько одесситы платят за коммуналку

06:40 Цены на алюминий удивляют — стоимость цветных металлов в январе

06:20 Золотой свет — сколько платят за электроэнергию в Украине и ЕС

8 января 2025

22:37 Прожиточный минимум 2025 — что себе могут позволить одесситы

11:27 Объединение Getty Images и Shutterstock — как это влияет на рынок

Text

05:13 Военные сегодня самые бесправные в Украине — нардеп Гончаренко

10 января 2025
Text

17:57 Возвращение из СОЧ и встреча Трампа с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Text

13:19 Умеров сделал экстренное заявление о войне — эфир День.LIVE

Text

12:43 Под постоянными обстрелами — как живет прифронтовой Золочев

Text

12:17 Нардеп объяснил, отменят ли военное положение после "перемирия"

Text

10:58 Юрчишин назвал зарплаты, которые получают народные депутаты

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

08:00 Чем завершился Рамштайн для Украины, — эфир Ранок.LIVE

Text

03:44 Скандальные слова Трампа и лесные пожары — события недели в США

Text

00:00 Нардеп отреагировал на заявление Келлога о завершении войны

9 января 2025
Text

22:50 Подорожание хлеба в Украине — нардеп назвал причины

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

9 января 2025

06:37 Личные активы — что запрещено оставлять в наследство в 2025 году