Прогноз погоды от Укргидрометцентра на завтра, 5 октября

Люди под дождем. Иллюстративное фото: УНИАН

Погода в Украине в субботу 5 октября ожидается облачной. В отдельных областях дождь, днем температура воздуха будет колебаться в пределах 16-21 °С.

Об этом сообщил Укргидрометцентр в Facebook.

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Погода в Украине 5 октября

В западных, северных и Винницкой областях будет облачно, местами пройдет дождь.

Синоптики прогнозируют северо-восточный ветер, 5-10 м/с. Ночью температура воздуха будет +11...+16 °С, днем +16...+21 °С, а на крайнем западе +10...+15 °С.

На остальной территории Украины переменная облачность, без осадков. В то же время на Черкащине днем пройдет дождь, ожидается южный ветер, 7-12 м/с. Температура ночью будет +9...+14 °С, на Одещине +13...+18 °С, днем +22...+27 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 5 октября

В Киевской области будет облачная погода, местами пройдет дождь. Ветер прогнозируют северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью будет колебаться в пределах +11...+16 °С, днем +16...+21 °С. В Киеве ночью +14...+16 °С, днем +17...+19 °С.

Напомним, по словам синоптика Натальи Диденко, 5 октября в Украине пройдут дожди.

Также мы писали, что сентябрь 2024 года в Киеве стал самым теплым за всю историю наблюдений. Средняя температура воздуха была 20,6 °С.