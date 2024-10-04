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Синоптики предупредили, на какие регионы надвигается грозовой фронт

4 октября 2024 20:22
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине на 5 октября от синоптиков.
Люди гуляют в дождь. Иллюстративное фото: УНИАН
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине в субботу, 5 октября, будет дождливая и прохладная. Столбики термометров опустятся до +10 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз от Укргидрометцентра на 5 октября

В западных, северных областях, а также в области ожидается преимущественно облачное небо, с периодическими дождями.

Синоптики предупреждают о северо-восточном ветре, который будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью будет колебаться в пределах +11...+16 °С, а днем поднимется до +16...+21 °С. Однако на крайнем мероприятии температура будет ниже — +10…+15 °С.

На других территориях Украины погода обещает быть более благоприятной: здесь будет облачно без осадков. Однако в Черкасской области в дневное время возможны дожди, при этом южный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с. Температурные показатели ночью будут на уровне +9…+14 °С, а в Одесской области — +13…+18 °С. Днем здесь температура поднимется до +22...+27 °С.

Какая погода будет завтра 5 октября в Украине.
Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз от Наталки Диденко на 5 октября

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что 5 октября в западных, северных и центральных регионах Украины, кроме Полтавской и Днепропетровской областей, ожидается дождливая погода. В Одесской области также следует готовиться к осадкам. В восточной части страны, большинстве южных областей и в Крыму сохранится преимущественно сухая погода.

Температурные показатели будут варьироваться: на востоке и юге термометры покажут самые высокие значения — от +24 °С до +28 °С. На западе воздух будет значительно прохладнее, с показателями в пределах +11...+17 °С.

В большинстве областей Украины в течение дня температура будет колебаться в пределах +18…+24 °С.

В столице сегодня тоже не обойдется без дождей. Погодные условия подразумевают периодические осадки, а температура воздуха в Киеве составит около +18 °С.

Погода завтра 5 октября в Украине.
Прогноз погоды в Украине на 5 октября. Фото: facebook.com/tala.didenko

Прогноз от Игоря Кибальчича на 5 октября

По прогнозу Игоря Кибальчича в субботу, 5 октября, ночью в западных регионах ожидается небольшой дождь, а в отдельных местах возможен туман. Днем возможны кратковременные дожди, сопровождаемые грозами. Ветер ночью будет менять свое направление, а днем преимущественно северо-восточное, со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +8…+13 °С, а днем вырастет до +11…+16 °С.

В северных областях в течение суток ожидаются небольшие, а иногда и умеренные дожди. Возможен туман. Ветер переменного направления, скоростью 3-8 м/с. Температурные показатели ночью составят +11…+16 °С, а днем поднимутся до +16…+21 °С.

В центральных регионах прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков. Лишь днем на западе Черкасской области возможны дожди. Ветер будет юго-западного направления, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет варьироваться от +11…+16 °С, а днем достигнет +22...+27 °С.

В южных районах ожидается теплая и солнечная погода без осадков. Ветер южного направления с силой 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет в пределах +14…+19 °С, а днем повысится до +23…+28 °С.

В восточных областях будет идти переменная облачность без осадков. Ветер юго-западного направления, скорость 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +8…+13 °С, а днем достигнет +22…+27 °С.

Температурная карта. Фото: Метеопост
Температурная карта. Фото: Метеопост

Напомним, по словам синоптика Наталки Диденко, 5 октября в Украине пройдут дожди.

Также мы писали, что сентябрь 2024 года в Киеве стал самым теплым за всю историю наблюдений. Средняя температура воздуха была +20,6 °С

погода Укргидрометцентр Украина Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине

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