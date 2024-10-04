Прогноз погоды в Украине на 5 октября от синоптика Наталки Диденко

Люди под дождем. Фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 5 октября, ожидается с дождями разной интенсивности. Это обусловлено циклоном с юга, который накроет некоторые области.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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Прогноз погоды в Украине на 5 октября

В западных, северных, центральных областях (кроме Полтавской и Днепропетровской) и Одесской области ожидаются дожди.

Прогноз погоды в Украине на 5 октября. Фото: facebook.com/tala.didenko

В восточной части страны, в большинстве южных областей и в Крыму сохранится сухая погода.

Температура воздуха самой высокой будет в восточных областях и на юге — +24...+28 °С. На западе ожидается +11...+17 °С.

В большинстве областей в течение дня +18...+24 °С.

Погода в Киеве 5 октября

В столичном регионе ожидаются периодические дожди. Температура воздуха будет в пределах +18 °С.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, погода в Украине 4 октября будет облачной. На западе ожидаются умеренные, а на Закарпатье — значительные дожди.

Также сентябрь 2024 года в Киеве стал самым теплым за всю историю наблюдений. Средняя температура воздуха была 20,6 °С.