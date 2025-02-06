Прогноз погоды в Украине на завтра 7 февраля

Зима в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Украине завтра, 7 февраля, ожидается со снижением температуры воздуха. Кроме того, местами будет гололедица и порывистый ветер.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 7 февраля от Укргидрометцентра

Синоптики отмечают, что антициклон с арктическим воздухом обусловит в Украине рост атмосферного давления. Вследствие этого местами небо прояснится. В течение суток осадков не предвидится, однако в Крыму возможен небольшой снег.

Прогноз погоды в Украине на 7 февраля. Фото: Укргидрометцентр

На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный со скоростью 5-10 м/с. На юго-востоке ожидаются порывы до 20 м/с.

Температура воздуха ночью -3...-8 °С, днем -3...+2 °С.

Прогноз погоды на завтра от Наталки Диденко

Синоптик отметила, что в Украине ожидается сухая воздушная масса с высоким атмосферным давлением.

Прогноз погоды в Украине на 7 февраля. Фото: Meteopost

В большинстве областей Украины завтра будет -3...-9 °С. Днем температура воздуха возрастет максимально до +2 °С. Однако на востоке сохранится мороз -1...-4 °С.

В Украине будет преобладать северо-восточный ветер, временами порывистый. Кроме того, на дорогах будет гололедица.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве завтра на дорогах будет гололедица. Температура воздуха снизится до -8 °С.

А на Харьковщине 7 февраля без осадков. Ожидается северо-восточный ветер, порывы которого достигнут 5-10 м/с.