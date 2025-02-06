Прогноз погоды в Украине на завтра 7 февраля

Порывистый ветер и морозы — прогноз погоды в Украине на завтра
Погода в Украине завтра, 7 февраля, ожидается со снижением температуры воздуха. Кроме того, местами будет гололедица и порывистый ветер.
Об этом сообщают Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 7 февраля от Укргидрометцентра
Синоптики отмечают, что антициклон с арктическим воздухом обусловит в Украине рост атмосферного давления. Вследствие этого местами небо прояснится. В течение суток осадков не предвидится, однако в Крыму возможен небольшой снег.
На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный со скоростью 5-10 м/с. На юго-востоке ожидаются порывы до 20 м/с.
Температура воздуха ночью -3...-8 °С, днем -3...+2 °С.
Прогноз погоды на завтра от Наталки Диденко
Синоптик отметила, что в Украине ожидается сухая воздушная масса с высоким атмосферным давлением.
В большинстве областей Украины завтра будет -3...-9 °С. Днем температура воздуха возрастет максимально до +2 °С. Однако на востоке сохранится мороз -1...-4 °С.
В Украине будет преобладать северо-восточный ветер, временами порывистый. Кроме того, на дорогах будет гололедица.
Напомним, в Киеве завтра на дорогах будет гололедица. Температура воздуха снизится до -8 °С.
А на Харьковщине 7 февраля без осадков. Ожидается северо-восточный ветер, порывы которого достигнут 5-10 м/с.
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