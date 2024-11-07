Прогноз погоды в Украине на сегодня, 7 ноября от Укргидрометцентра и от Наталки Диденко

Прохладно, без дождей, но с туманом — прогноз погоды на сегодня
Погода в Украине сегодня, в четверг, 7 ноября, ожидается без дождя, но будет облачной. В некоторых областях утром нужно будет внимательным водителям — ожидается туман.
Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
Погода на 7 ноября — Укргидрометцентр
Сегодня, в четверг, ожидается переменная облачность без дождей. В западных областях утром местами туман.
Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Температура днем +6...+11°C, в Закарпатье и юге страны до +14°C. В Карпатах - +4...+9 °C.
Прогноз погоды на 7 ноября — Наталка Диденко
По данным метеоролога, сегодня антициклон обусловит в Украине сухую погоду — порывы ветра будут достигать 5-12 м/с.
В течение дня ожидается кратковременное потепление, столбики термометров поднимутся до +9...+12°C, на юге до +12...+15°C, только на северо-востоке будет свежее +7...+9°C.
В Киеве существенных осадков не предполагается. Днем потеплеет до +8...+10°C.
Погода в Украине в четверг — Игорь Кибальчич
По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича сегодня под влиянием антициклона по всей территории Украины будет сухо.
В западных областях утром местами будет туман. Ветер западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха +7...+12 °C, на востоке +2...+7 °C.
Напомним, 7 ноября в Харьковской области ожидается облачная погода и слабый туман. Также в регионе будут колебания температуры – максимально показатели возрастут до +10 °C.
Также писали, что 7 ноября погода в Киеве и области ожидается с морозами ночью. Днем температура воздуха повысится до +11 °C.
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