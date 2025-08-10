Прогноз погоды в Украине на завтра 11 августа от Натальи Диденко и Укргидрометцентра

Девушка с зонтиком. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Украине завтра, 11 августа, ожидается облачной с прояснениями. Местами прогнозируют осадки, сильные порывы ветра и уменьшение температуры воздуха.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды в Украине на 11 августа от Укргидрометцентра

Синоптики рассказали, что ночью в северных, местами центральных и западных областях, а днем на Левобережье ожидаются кратковременные дожди с грозами. На остальной территории страны осадков не предвидится.

Погода в Украине 11 августа. Фото: Укргидрометцентр

Ветер будет юго-западного направления с переходом на северо-западный со скоростью 7-12 метров в секунду. В северо-восточной части Украины днем возможны порывы до 20 метров на секунду.

Температура воздуха на юге ночью +18...+23 °С, днем +28...+33. На остальной территории ночью будет +12...+17, а в центральных областях до +20 °С. Днем прогнозируют +23...+28 °С, в большинстве западных, северных и Винницкой областях +20...+25 °С.

Прогноз на завтра от Наталки Диденко

Синоптик рассказала, что завтра значительная часть Украины окажется в тыловой части холодного атмосферного фронта. Вследствие этого температура на западе, севере, в центре и востоке снизится до +21...+29 °С. В южной части завтра будет +29...+32 °С.

Атмосферный фронт. Фото: t.me/PohodaNatalka

Грозовые дожди ожидаются ближайшей ночью и утром на западе, севере и в центральных областях. Днем преимущественно без осадков, только возможны на Левобережье.

Диденко предупредила, что завтра в большинстве областей ожидается сильный ветер северо-западного направления.

В Киеве температура воздуха в течение дня будет +22...+24 °С. Ночью возможен дождь с грозой, а днем — без осадков.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, завтра на Харьковщине ожидается переменчивая погода. Синоптики прогнозируют дожди и грозы.

А в Киеве ночью температура воздуха снизится до +12 °С. Однако днем будет солнечно и комфортно.