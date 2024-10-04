Прогноз погоды на выходные 5 и 6 октября от Укргидрометцентра

Погода испортит планы на выходные жителям нескольких областей — прогноз
В Украине погода не порадует теплом и солнцем жителей нескольких областей в выходные 5 и 6 октября. Там будут дожди и похолодание.
Об этом рассказали синоптики Укргидрометцентра.
Погода в Украине 5 октября
В Украине в субботу, 5 октября, в западных, северных и областных областях будет дождливая прохладная погода.
Ожидается, что температура воздуха ночью на территории страны опустится уже +10...+15 °С. Более теплые ночи будут на побережьях морей — там прогнозируют +18 °С.
Днем в западных, северных и Винницких областях воздух прогреется до +15...+21 °С. На остальной территории будут комфортны +22...+27 °С.
Погода в Украине 6 октября
А в воскресенье, 6 октября, ливни охватят также Хмельницкую, Ровенскую, Житомирскую и Винницкую области. Кроме того, осадки не прекратятся с предыдущего дня и в западных и северных областях.
Ветер будет переменного направления с южного на северо-западный со скоростью 5-10 м/с.
В западных и северных областях ночью похолодает до +7...+13 °С, а днем возможно небольшое потепление до +12...+18 °С. На остальной территории ночью столбики термометра будут показывать +11...+16 °С, однако днем возможно значительное потепление до летних температур +20...+28 °С.
Напомним, синоптики предупредили о непогоде в нескольких областях на завтра, 5 октября. А в Одессе жителей предупредили о значительном шторме на море I уровня.
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