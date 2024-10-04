Прогноз погоды на выходные 5 и 6 октября от Укргидрометцентра

Дождливая осенняя погода. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине погода не порадует теплом и солнцем жителей нескольких областей в выходные 5 и 6 октября. Там будут дожди и похолодание.

Об этом рассказали синоптики Укргидрометцентра.

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Погода в Украине 5 октября

В Украине в субботу, 5 октября, в западных, северных и областных областях будет дождливая прохладная погода.

Ожидается, что температура воздуха ночью на территории страны опустится уже +10...+15 °С. Более теплые ночи будут на побережьях морей — там прогнозируют +18 °С.

Днем в западных, северных и Винницких областях воздух прогреется до +15...+21 °С. На остальной территории будут комфортны +22...+27 °С.

Погода в Украине 5 октября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине 6 октября

А в воскресенье, 6 октября, ливни охватят также Хмельницкую, Ровенскую, Житомирскую и Винницкую области. Кроме того, осадки не прекратятся с предыдущего дня и в западных и северных областях.

Погода в Украине 6 октября. Фото: Укргидрометцентр

Ветер будет переменного направления с южного на северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

В западных и северных областях ночью похолодает до +7...+13 °С, а днем возможно небольшое потепление до +12...+18 °С. На остальной территории ночью столбики термометра будут показывать +11...+16 °С, однако днем возможно значительное потепление до летних температур +20...+28 °С.

Напомним, синоптики предупредили о непогоде в нескольких областях на завтра, 5 октября. А в Одессе жителей предупредили о значительном шторме на море I уровня.