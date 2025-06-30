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Первый день июля удивит погодой — прогноз от Укргидрометцентра

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2025 19:51
Прогноз погоды в Украине на завтра, 1 июля от Укргидрометцентра
Люди на пляже. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Украине завтра, 1 июля, будет облачной с прояснениями. Местами еще останутся дожди и сильные порывы ветра до 20 метров в секунду. Синоптики прогнозируют комфортную температуру воздуха.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 1 июля

Местами небольшой кратковременный дождь возможен только на северо-востоке Украины. На остальной территории осадков не прогнозируется.

Прогноз погоди в Україні на 1 липня
Погода в Украине 1 июля. Фото: Укргидрометцентр

Ветер будет северо-западного направления со скоростью 7-12 метров в секунду, а днем в северо-восточной части местами порывы до 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +10...+15 °C, в южной части до +18 °C. Днем ожидается +28...+23 °C, на юге и Закарпатье до +27 °C. В Карпатах ночью прогнозируют +5...+10 °C, днем +14...+19 °C.

Напомним, синоптики рассказали, что в этом году июль в Украине будет значительно жарче климатической нормы.

А масштабная волна жары уже охватила Европу. В ряде регионе температура воздуха выросла до +42 °C.

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Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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