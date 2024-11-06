Прогноз погоды в Украине на 7 ноября от Укргидрометцентра и Наталки Диденко

Туманное утро. Фото: "Волынские новости"

Погода в Украине завтра, 7 ноября, ожидается преимущественно облачно, без осадков. Укргидрометцентр предупредил об устойчивом минусе ночью на части территории страны.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре в среду, 6 ноября.

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Погодная карта. Фото: Укргидрометцентр

Погода на 7 ноября — Укргидрометцентр

В Украине завтра, 7 ноября, ожидается переменная облачность без дождей.

В западных областях ночью и утром местами туман.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от +4 до -1 °C. В западных областях 0...-5 °C, днем +6...+11 °C, в Закарпатье и юге страны до +14 °C. В Карпатах ночью -2...-7 °C, днем +4...+9 °C.

Прогноз Укргидрометцентра. Фото: скриншот

Прогноз погоды на 7 ноября — Наталка Диденко

В четверг в Украине антициклон повлечет за собой сухую воздушную погоду — порывы ветра будут достигать 5-12 м/с.

Температура воздуха в ближайшую ночь составит в западных областях 0...-3 °C, а на остальной территории Украины +2...+5 °C.

Движение антициклона. Фото: Наталья Диденко

"В течение дня 7 ноября ожидается кратковременное потепление, столбики термометров поднимутся до +9...+12 °C, на юге до +12...+15 °C, только на северо-востоке будет свежее, +7...+9 ° C", — пишет Диденко.

В Киеве завтра существенных осадков не ожидается. В ближайшую ночь в Киеве +2...+4 °C, завтра днем потеплеет до +8...+10 °C.

В дальнейшем погода в Украине будет свежей, холодноватой, но преимущественно сухой.

Прогноз Натальи Диденко. Фото: скриншот

Погода в Украине 7 ноября — Игорь Кибальчич

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, в четверг, 7 ноября, под влиянием антициклона на всей территории Украины ожидается сухая и спокойная погода.

В западных областях ночью и утром местами будет туман. Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -2...+3 °C, днем +7...+12 °C, на востоке +2...+7 °C.

Температурная карта. Фото: скриншот

Напомним, 7 ноября в Харьковской области ожидается облачная погода и слабый туман. Также в регионе будут колебания температуры – максимально показатели возрастут до +10 °C.

Также Новини.LIVE писали, что 7 ноября погода в Киеве и области ожидается с морозами ночью. Днем температура воздуха повысится до +11 °C.