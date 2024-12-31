Прогноз погоды в Украине во вторник 30 декабря от Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко

Зимний туман. Фото: УНИАН

Прогноз погоды в Украине на вторник, 31 декабря, сообщили синоптики. В этот день будет облачно, без существенных осадков. Ночью и утром в западных и южных местах местами туман.

Об этом в понедельник, 30 декабря, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Сегодня ветер будет дуть западный со скоростью 7-12 м/с.

Температура ночью будет от +2...-3 °С, днем 0...+5 °С, в большинстве южных, в Крыме и Прикарпатье +7...+12 °С.

Карта температур от Meteopost.com

На территории Киевской области 31 декабря облачная погода, без существенных осадков, ветер будет дуть западный со скоростью 7-12 м/с. Температура ночью составит +2...-3 °С, днем 0...+5 °С.

Тем временем в Киеве ночью прогнозируют около 0 °С, днем +2...+4 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, вторник 31 декабря будет теплым днем в Украине. Температура воздуха ожидается +2...+5 °С, в южной части +5...+10 °С. Осадков не будет, но будет сильный ветер западных направлений.

В Киеве погода ожидается без осадков и с максимальной температурой до +3 °С.

Также Диденко прогнозирует, что в ночь на 1 января будет около 0 °С, а уже днем того же дня потеплеет до +4...+9 °С, и на юге до +6...+11 °С.

Причем, 2 января станет еще теплее, но уже с 3-4 января в Украине ожидается похолодание.

Напомним, что погода в последний день 2024 года в Харькове и области будет облачной с прояснениями. Ожидаются порывы ветра до 14 м/с.

Также мы сообщали, что во Львове не прогнозируют существенных осадков. Однако синоптики предупреждают об гололеде, поэтому водителям следует быть внимательными.