Прогноз погоды в Украине во вторник 30 декабря от Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко

На западе и юге туман — прогноз погоды на последний день года
Прогноз погоды в Украине на вторник, 31 декабря, сообщили синоптики. В этот день будет облачно, без существенных осадков. Ночью и утром в западных и южных местах местами туман.
Об этом в понедельник, 30 декабря, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
Какая погода будет в Украине 31 декабря
Сегодня ветер будет дуть западный со скоростью 7-12 м/с.
Температура ночью будет от +2...-3 °С, днем 0...+5 °С, в большинстве южных, в Крыме и Прикарпатье +7...+12 °С.
На территории Киевской области 31 декабря облачная погода, без существенных осадков, ветер будет дуть западный со скоростью 7-12 м/с. Температура ночью составит +2...-3 °С, днем 0...+5 °С.
Тем временем в Киеве ночью прогнозируют около 0 °С, днем +2...+4 °С.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
По прогнозу синоптика Наталки Диденко, вторник 31 декабря будет теплым днем в Украине. Температура воздуха ожидается +2...+5 °С, в южной части +5...+10 °С. Осадков не будет, но будет сильный ветер западных направлений.
В Киеве погода ожидается без осадков и с максимальной температурой до +3 °С.
Также Диденко прогнозирует, что в ночь на 1 января будет около 0 °С, а уже днем того же дня потеплеет до +4...+9 °С, и на юге до +6...+11 °С.
Причем, 2 января станет еще теплее, но уже с 3-4 января в Украине ожидается похолодание.
Напомним, что погода в последний день 2024 года в Харькове и области будет облачной с прояснениями. Ожидаются порывы ветра до 14 м/с.
Также мы сообщали, что во Львове не прогнозируют существенных осадков. Однако синоптики предупреждают об гололеде, поэтому водителям следует быть внимательными.
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