Погода в Украине 11 августа — прогноз на завтра от Укргидрометцентра

На Украину надвигается похолодание — прогноз погоды на завтра
В понедельник, 11 августа, в Украине ожидается переменчивая погода. В ряде регионов пройдут дожди и грозы, а ночью ожидается похолодание.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Прогноз погоды на 11 августа
Завтра погода будет преимущественно облачной с прояснениями. По данным синоптиков, ночью осадки ожидаются в северных, местами центральных и западных областях. Днем дожди и грозы прогнозируют преимущественно на Левобережье страны. На остальной территории сохранится сухая погода.
Ветер будет менять направление с юго-западного на северо-западный, его скорость составит 7-12 м/с. В северо-восточных регионах днем возможны порывы до 15-20 м/с.
В южных областях ночью прогнозируют +18...+23 °С, днем — +28...+33 °С. На остальной территории ночью ожидается +12...+17 °С, в центральных областях — до +20 °С. Днем воздух прогреется до +23...+28 °С, а в большинстве западных, северных и в Винницкой областях температура составит +20...+25 °С.
