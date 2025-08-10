Прогноз погоды в Украине на завтра 11 августа от Натальи Диденко

Люди под дождем. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Украине завтра, 11 августа, ожидается со снижением температуры воздуха. Местами возможны грозовые дожди. Кроме того, в большинстве областей будут сильные порывы ветра.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 11 августа

Значительная часть территории страны окажется завтра в тыловой части холодного атмосферного фронта. Вследствие этого температура воздуха на западе, севере, в центральной части и на востоке снизится на несколько градусов. Она составит +21...+27 °С, на востоке местами до +29 °С.

Атмосферный фронт. Фото: t.me/PohodaNatalka

В южной части Украины прогнозируется +29...+32 °С.

Грозовые дожди ожидаются ночью и утром на западе, севере и в центральных областях. Днем преимущественно без осадков, однако на Левобережье возможны локальные грозовые дожди.

Кроме того, в большинстве областей ожидается сильный ветер северо-западного направления со штормовыми порывами. В западных областях будет умеренный.

Погода в Киеве 11 августа

В столице температура воздуха в течение дня будет +22...+24 °С. Диденко отметила, что ночью ожидается дождь с грозой.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, на Земле сегодня не ожидается существенных магнитных бурь. За последние сутки активность Солнца была на умеренном уровне.

А 6 августа сильный ливень накрыл Киев. В частности, в центральных районах столицы выпала полумесячная норма осадков.