Европу накрыла волна сильной жары — начались пожары

Люди охлаждаются под капельным поливом. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Первая в этом году масштабная волна жары, охватившая Европу, уже вызывает тревогу у климатологов и ученых. Температура в ряде регионов поднялась до +42 °C, что заставило власти Испании, Португалии, Франции, Греции и Италии принимать срочные меры, включая эвакуации, запрет на работы на открытом воздухе, открытие бесплатных бассейнов и предупреждения об угрозе жизни.

Об этом сообщает The Guardian.

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В южных регионах Испании государственная метеослужба Aemet уже объявила специальное предупреждение. Температура держалась на высоких отметках даже ночью, что особенно опасно для уязвимых групп населения. Министерство здравоохранения Мадрида призвало людей избегать солнца, пить много воды и следить за состоянием пожилых людей, беременных и хронически больных.

В Португалии две трети территории перевели в режим повышенной готовности, а в столице, Лиссабоне, фиксируют пиковую температуру в +42 °C.

Франция также оказалась в зоне риска: в 84 департаментах из 101 введен чрезвычайный режим. На юго-западе страны, в районе города Од, где температура превысила +40 °C, уже даже вспыхнули лесные пожары — там эвакуированы аббатство и кемпинг. В Марселе открыли общественные бассейны для всех желающих, чтобы помочь пережить аномальную жару.

В Италии, в частности на Сицилии и в Лигурии, зафиксирована жара до +39°C. Власти ввели запрет на работу на открытом воздухе в самые жаркие часы. Профсоюзы требуют распространить эту норму на всю страну.

В Греции температура также приблизилась к +40 °C. Южнее столицы Греции возник масштабный лесной пожар, из-за которого вынужденно эвакуировали часть населения и перекрыли трассу, ведущую к храму Посейдона.

В Турции ситуация не лучше: в провинции Измир огонь охватил жилые зоны, пять районов эвакуированы. Из-за сильного ветра спасательные вертолеты не смогли работать — только два самолета и наземные команды боролись с огнем.

Аномальная жара вскоре станет привычным явлением, говорят ученые

Европейская служба Copernicus сообщает, что нынешняя жара продолжает тревожную тенденцию аномальных погодных явлений — уже в марте 2025 года были побиты температурные рекорды. Ученые прогнозируют, что из-за изменения климата частота и интенсивность ураганов, наводнений, засух и волн жары будут только расти.

Карта температур в странах Европы. Фото: Ventusky

В прошлом году мир уже пережил самый жаркий период в истории, повлекший стихийные бедствия с убытками на сумму более 300 миллиардов долларов.

Исследования также показывают, что к концу XXI века количество смертей от жары в Европе может утроиться — будет гибнуть до 129 тысяч ежегодно, особенно в южных странах. Даже в случае достижения климатических целей, суммарная смертность от жары и холода может вырасти до 450 тысяч человек в год.

Напомним, в США произошел смертельный "танцующий торнадо", который вызвал масштабные разрушения.

Между тем сильная жара охватит и Украину — синоптики уже предупредили, как изменится погод в течение недели.