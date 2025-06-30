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Главная Метео Готовьтесь к небывалой жаре — прогноз погоды в Украине на июль

Готовьтесь к небывалой жаре — прогноз погоды в Украине на июль

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2025 13:02
Погода на июль 2025 в Украине — детальный прогноз на месяц
Женщина охлаждается с любимцем под каплями воды. Фото: УНИАН

Июль традиционно остается самым жарким месяцем в Украине, и 2025 год не станет исключением. В этом году украинцев ожидает значительно теплее климатической нормы месяц с температурой местами выше на +2...2,5 °C в большинстве регионов. В то же время дождей будет значительно меньше, чем в предыдущие годы, поэтому погода будет засушливой в июле.

Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.

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Какой будет погода в июле в Украине

Прогноз синоптиков свидетельствует, что средняя температура воздуха в июле будет колебаться от +21...+26 °C. В Карпатах будет немного прохладнее — столбики термометра будут показывать в среднем +17...+19 °C.

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Погода на месяц во Львове. Фото: скриншот

Осадков в июле будет меньше нормы — от 25 до 73 мм, а в Карпатах и на Прикарпатье местами будет до 109 мм, что составляет лишь 64-79% от стандартного объема.

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Харьков, погода на июль. Фото: скриншот
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Погода в Киеве в июле. Фото: скриншот

Какая максимальная температура в Украине будет в июле

Синоптики отмечают, что за всю историю наблюдений самые высокие температурные рекорды июля в Украине достигали +40...+41,6 °C — такие значения фиксировали в южных и восточных областях, а также в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской областях и в Крыму. В горных районах абсолютный максимум составлял +27...+37 °C.

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Погода в Одессе в июле. Фото: скриншот
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Погода в Кривом Роге в июле. Фото: скриншот

В то же время самые низкие температуры июля достигали +2...+9 °C, а на высокогорье Карпат — даже до -1 °C. На юге — в Одесской, Херсонской областях и Крыму в некоторые годы ночью фиксировали лишь +10...+13 °C.

Синоптик Наталья Птуха напоминает, что июль всегда отличается жаркой погодой, хотя предсказать температурные рекорды заранее сложно.

По ее словам, первая декада месяца, вероятно, пройдет без аномальных всплесков. Типичные температурные показатели для южных областей, Закарпатья и Прикарпатья — это +30...+34 °C, тогда как настоящая жара начинается с отметки +35 °C.

Напомним, Европа страдает от сильной жары и пожаров. В некоторых странах уже объявили чрезвычайное положение.

Также недавно в США пронесся разрушительный смерч.

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Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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