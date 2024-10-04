Магнитные бури 4 октября — прогноз для метеозависимых

Плохое самочувствие. Фото: Pixabay

В пятницу, 4 октября, на Земле будет сильная магнитная буря уровня G3. Ее пик силы ожидается с 21:00 до 24:00. Она способна вызвать перебои в работе радиосвязи и энергосистем и значительно ухудшить самочувствие людей.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 4 октября

В течение последних 24 часов солнечная активность была на высоком уровне — произошло восемь вспышек класса С и семь вспышек класса М, где наибольшая из них М3,3.

Солнечные вспышки М-класса являются средними из больших вспышек, которые способны вызвать радиопомехи и солнечный радиационный шторм.

В пятницу, 4 октября, геомагнитное поле будет колебаться от активного до сильного штормового уровня.

Плохое самочувствие. Фото: Pexels

Солнечная активность на 4 октября:

Возможность малого геомагнитного шторма – 30%

Вероятность большого геомагнитного шторма – 35%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 75%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 35%

Количество солнечных пятен – 91.

Как магнитные бури влияют на здоровье и самочувствие людей

Сильные магнитные бури могут оказывать заметное влияние на здоровье и самочувствие людей. Прежде всего в группе риска пожилые люди и те, у которых хронические болезни сердечно-сосудистой системы, а также метеозависимые.

Важно, что влияние магнитных бурь можно ощутить не только непосредственно в их день возникновения, но и за несколько дней до или даже после нее. Чаще возникают следующие симптомы:

расстройства сна;

обострение хронических заболеваний;

изменения артериального давления;

апатия;

тревожность;

боли в суставах;

перепады настроения;

головокружение;

головные боли;

общая слабость.

Чтобы облегчить свое состояние, врачи рекомендуют больше гулять на свежем воздухе, отказаться от острых и соленых блюд, алкогольных и кофейных напитков и отложить дела, требующие большой психоэмоциональной или физической нагрузки.

Напомним, в октябре прогнозируют частые сильные магнитные бури. Специалисты показали календарь, когда ждать мощных геомагнитных колебаний. Между тем погода тоже будет неблагоприятной для жителей нескольких регионов — там будет похолодание и дожди.