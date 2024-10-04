Магнитные бури 4 октября — прогноз для метеозависимых

Готовьтесь к худшему — прогноз магнитных бурь на сегодня
В пятницу, 4 октября, на Земле будет сильная магнитная буря уровня G3. Ее пик силы ожидается с 21:00 до 24:00. Она способна вызвать перебои в работе радиосвязи и энергосистем и значительно ухудшить самочувствие людей.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 4 октября
В течение последних 24 часов солнечная активность была на высоком уровне — произошло восемь вспышек класса С и семь вспышек класса М, где наибольшая из них М3,3.
Солнечные вспышки М-класса являются средними из больших вспышек, которые способны вызвать радиопомехи и солнечный радиационный шторм.
В пятницу, 4 октября, геомагнитное поле будет колебаться от активного до сильного штормового уровня.
Солнечная активность на 4 октября:
- Возможность малого геомагнитного шторма – 30%
- Вероятность большого геомагнитного шторма – 35%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 75%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 35%
- Количество солнечных пятен – 91.
Как магнитные бури влияют на здоровье и самочувствие людей
Сильные магнитные бури могут оказывать заметное влияние на здоровье и самочувствие людей. Прежде всего в группе риска пожилые люди и те, у которых хронические болезни сердечно-сосудистой системы, а также метеозависимые.
Важно, что влияние магнитных бурь можно ощутить не только непосредственно в их день возникновения, но и за несколько дней до или даже после нее. Чаще возникают следующие симптомы:
- расстройства сна;
- обострение хронических заболеваний;
- изменения артериального давления;
- апатия;
- тревожность;
- боли в суставах;
- перепады настроения;
- головокружение;
- головные боли;
- общая слабость.
Чтобы облегчить свое состояние, врачи рекомендуют больше гулять на свежем воздухе, отказаться от острых и соленых блюд, алкогольных и кофейных напитков и отложить дела, требующие большой психоэмоциональной или физической нагрузки.
Напомним, в октябре прогнозируют частые сильные магнитные бури. Специалисты показали календарь, когда ждать мощных геомагнитных колебаний. Между тем погода тоже будет неблагоприятной для жителей нескольких регионов — там будет похолодание и дожди.
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