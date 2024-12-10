Прогноз погоды в Украине на сегодня, 10 декабря

Дождь и мокрый снег, но тепло — прогноз погоды на сегодня
Погода в Украине сегодня, 10 декабря, ожидается облачной с осадками. Тем не менее, температура воздуха местами повысится до +14 °С.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Прогноз погоды в Украине на 10 декабря
Синоптики прогнозируют дожди, в западных и северных областях даже дождь со снегом. Водители должны быть осторожными из-за гололедицы на дрогах.
Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха -1...+4°С, в южной части +6...+11°С. В Крыму потеплеет до +14 °С.
Прогноз погоды от Наталки Диденко.
По словам Диденко, через активный циклон в Украину придет влажная воздушная масса с мокрым снегом и дождем.
Температура воздуха в течение дня будет 0...+3°С. В центральной части страны и Донецкой области +2...+5 °С, на юге +6...+9 °С, а в Крыму до +15 °С.
Напомним, 10 декабря в Одессе будет шторм. Кроме того, ожидается дождь.
Также во Львове завтра прогнозируют дождь и снег. На дорогах будет гололедица.
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