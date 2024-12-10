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Дождь и мокрый снег, но тепло — прогноз погоды на сегодня

10 декабря 2024 05:05
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине на сегодня, 10 декабря
Девушка под зонтиком. Иллюстративное фото: УНИАН
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине сегодня, 10 декабря, ожидается облачной с осадками. Тем не менее, температура воздуха местами повысится до +14 °С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды в Украине на 10 декабря

Синоптики прогнозируют дожди, в западных и северных областях даже дождь со снегом. Водители должны быть осторожными из-за гололедицы на дрогах.

Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с.

Прогноз погоды в Украине на 10 декабря
Погода в Украине 10 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха -1...+4°С, в южной части +6...+11°С. В Крыму потеплеет до +14 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко.

По словам Диденко, через активный циклон в Украину придет влажная воздушная масса с мокрым снегом и дождем.

Погода в Украине 10 декабря
Циклон, определяющий погоду в Украине. Фото: facebook.com/tala.didenko

Температура воздуха в течение дня будет 0...+3°С. В центральной части страны и Донецкой области +2...+5 °С, на юге +6...+9 °С, а в Крыму до +15 °С.

Напомним, 10 декабря в Одессе будет шторм. Кроме того, ожидается дождь.

Также во Львове завтра прогнозируют дождь и снег. На дорогах будет гололедица.

Укргидрометцентр Наталка Диденко синоптик прогноз погоды погода в Украине метеоролог

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