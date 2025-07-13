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До +40 °С — Диденко предупредила об аномальной жаре в Украине

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2025 17:00
Погода в Украине на завтра от Диденко на завтра
Люди гуляют во время жары. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 14 июля, почти по всей территории Украины будет довольно жарко, будет преобладать сухая погода. Однако в западных областях пройдут кратковременные дожди с грозами.

Об этом информирует синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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Погода в Украине на 14 июля

По прогнозам Диденко, понедельник в Украине будет жарким и умеренно жарким. В южной части, в восточных областях, в большинстве центральных в течение дня максимальная температура воздуха составит +29...+34 °C.

В северной части Украины 14 июля будет в пределах +27...+30 °C. В западных областях завтра ожидается +25...+29 °C.

В Украине в понедельник будет преобладать сухая погода, лишь во второй половине дня или вечером в западных областях пройдут кратковременные дожди с грозами. При грозах возможно шквалистое усиление ветра и локально град.

Погода в Україні
Люди охлаждаются во время жары. Фото: Новини.LIVE

В Киеве 14 июля осадков не предвидится. Максимальная температура воздуха составит в столице +27...+29 °C.

"Не хочу заранее вас пугать, но в начале, через одну, следующей недели, ориентировочно во вторник, 22 июля, по предварительным прогнозам, в Украине ожидается очень высокий скачок температуры воздуха, то есть, за +35 °C и, вероятно, до +40 °C и даже немного выше", — предупредила Диденко.

Погода в Україні
Скриншот сообщения Диденко/Facebook

Ранее синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Одессе в понедельник, 14 июля.

Также синоптики рассказали, чего в понедельник ожидать от погоды харьковчанам.

Наталка Диденко синоптик прогноз погоды погода в Украине аномальная жара
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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