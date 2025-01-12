Погода в Украине на завтра 13 января 2025 — прогноз погоды от синоптиков

Чего ждать от антициклона Beate завтра — синоптики дали прогноз
Погода в Украине завтра, 13 января, будет облачной с прояснениями. Мороз ночью может стать причиной гололедицы на дорогах.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Украине 13 января
По прогнозам синоптиков, в понедельник осадки ожидаются лишь ночью на западе и юго-востоке — там возможен небольшой снег. Гололедица ожидается на дорогах западных, северных и Винницкой областей.
Ветер северо-западный, умеренной силы, 5-10 м/с. Ночью температура будет варьироваться от -2 до -7 °C, а днем от -3 °C до +2 °C. На юге температура ночью будет близка к 0 °C, днем до +5 °C.
В Карпатах ночью ожидается умеренный снег, а днем — небольшой. Температура в горах ночью составит -5…-10 °C, днем -1…-6 °C.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях
В Укргидрометцентре предупредили, что 13 января на дорогах западных, северных и Винницкой областей ожидается гололедица.
Из-за этого объявлен желтый уровень опасности. Такая погода может осложнить движение транспорта на некоторых участках дорог.
Предупреждение о снеголавинной опасности
В понедельник из-за снегопадов и метелей в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается опасность схода лавин. Объявлен оранжевый уровень опасности.
Погода в Украине 13 января от Наталки Диденко
По прогнозам синоптика Наталки Диденко, в Украине 13 января будет прохладно и сухо. Днем температура воздуха будет держаться около 0 °С.
Мороз ночью может стать причиной гололедицы на дорогах, поэтому водителям следует быть осторожными. На западе и востоке утром и ночью возможны небольшие снегопады, но днем осадки постепенно прекратятся из-за влияния антициклона Beate. Температура воздуха будет колебаться от -4 до +3 °С, а на юге ожидается до +4 °С.
В Киеве в понедельник осадков не ожидается, но на дорогах будет гололедица. Ночью температура снизится до -4…-2 °С, а днем останется на уровне 0 °С.
Напомним, во Львове вечером 13 января ожидается ветер и мороз. Горожан призвали одеваться теплее.
А одесситам синоптики обещают на 13 января облачную погоду с прояснениями. Ближе к вечеру температура воздуха несколько упадет.
Читайте Новини.LIVE!