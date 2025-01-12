Погода в Украине на завтра 13 января 2025 — прогноз погоды от синоптиков

Гололедица в городе. Иллюстративное фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 13 января, будет облачной с прояснениями. Мороз ночью может стать причиной гололедицы на дорогах.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 13 января

По прогнозам синоптиков, в понедельник осадки ожидаются лишь ночью на западе и юго-востоке — там возможен небольшой снег. Гололедица ожидается на дорогах западных, северных и Винницкой областей.

Ветер северо-западный, умеренной силы, 5-10 м/с. Ночью температура будет варьироваться от -2 до -7 °C, а днем от -3 °C до +2 °C. На юге температура ночью будет близка к 0 °C, днем до +5 °C.

В Карпатах ночью ожидается умеренный снег, а днем — небольшой. Температура в горах ночью составит -5…-10 °C, днем -1…-6 °C.

Прогноз погоды в Украине на 13 января. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

В Укргидрометцентре предупредили, что 13 января на дорогах западных, северных и Винницкой областей ожидается гололедица.

Из-за этого объявлен желтый уровень опасности. Такая погода может осложнить движение транспорта на некоторых участках дорог.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях на 13 января. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение о снеголавинной опасности

В понедельник из-за снегопадов и метелей в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается опасность схода лавин. Объявлен оранжевый уровень опасности.

Предупреждение о снеголавинной опасности на 13 января. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине 13 января от Наталки Диденко

По прогнозам синоптика Наталки Диденко, в Украине 13 января будет прохладно и сухо. Днем температура воздуха будет держаться около 0 °С.

Мороз ночью может стать причиной гололедицы на дорогах, поэтому водителям следует быть осторожными. На западе и востоке утром и ночью возможны небольшие снегопады, но днем осадки постепенно прекратятся из-за влияния антициклона Beate. Температура воздуха будет колебаться от -4 до +3 °С, а на юге ожидается до +4 °С.

В Киеве в понедельник осадков не ожидается, но на дорогах будет гололедица. Ночью температура снизится до -4…-2 °С, а днем останется на уровне 0 °С.

Карта осадков (снег) по состоянию на 13 января 07:00. Фото: Ventusky

Напомним, во Львове вечером 13 января ожидается ветер и мороз. Горожан призвали одеваться теплее.

А одесситам синоптики обещают на 13 января облачную погоду с прояснениями. Ближе к вечеру температура воздуха несколько упадет.