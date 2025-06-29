Прогноз погоды в Украине на неделю 30 июня — 6 июля

Девушки спасаются от жары. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине в течение новой недели 30 июня — 6 июля ожидается с аномальной жарой. Кое-где температура воздуха повысится до +35...+38 °С. С середины недели в страну поступит жаркая масса с Балканского полуострова.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Погода в Украине на неделю 30 июня — 6 июля

В понедельник, 30 июня, небольшой кратковременный дождь возможен кое-где ночью. Осадки ожидаются также днем в северных, центральных областях, а также в Крыму. Синоптики предупреждают о грозах. Ветер будет северо-западным со скоростью 7-12 метров в секунду, днем порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13...+19 °С, днем +21...+26 °С, на юге и в Крыму +26...+31 °С. В северных областях ночью прогнозируют +10...+15 °С, днем до +24 °С.

Прогноз погоды в Украине на 30 июня. Фото: Meteoprog

Во вторник, 1 июля, осадки будут только на севере Левобережья. Ветер ожидается северо-западного направления со скоростью 7-12 метров в секунду, но в северных и восточных областях местами порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9...+16 °С, днем +18...+14 °С, а в южной части и на Закарпатье до +30 °С.

Прогноз погоды в Украине на 1 июля. Фото: Meteoprog

В среду, 2 июля, преимущественно без осадков по всей Украине. Лишь днем в северных и восточных регионах местами возможны кратковременные дожди с отдельными грозами. Ветер северо-западный 7-12 м/с, на западе — переменного направления, 3-8 м/с. Температура ночью составит +9...+16 °С, днем +22...+27 °С, а в южных и западных областях — +27...+31 °С.

Прогноз погоды в Украине на 2 июля. Фото: Meteoprog

А в четверг, 3 июля, в Украине осадков не прогнозируют. Ветер будет переменных направлений, на Левобережье северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Воздух ночью ожидается +12...+18 °С, днем +27...+32 °С, жарче всего на юге и на Закарпатье, где прогнозируют до +35 °С.

Прогноз погоды в Украине на 3 июля. Фото: Meteopost

В пятницу, 4 июля, в Украине сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер ожидается снова переменных направлений, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16...+21 °С, днем +28...+33 °С, в центральных и южных областях до +37 °С.

Прогноз погоды в Украине на 4 июля. Фото: Meteopost

В субботу, 5 июля, ночью кратковременные грозовые дожди ожидаются на западе и севере страны, днем они возможны также в центральных областях. Местами вероятны град и шквалы скоростью 15-20 м/с. На остальной территории сохранится сухая погода. Ветер переменных направлений, 3-8 метров в секунду. В западных и северных регионах температура ночью составит +12...+17 °С, днем +20...+25 °С. В других областях — теплые ночи с +17...+22 °С и жаркий день до +30...+38 °С.

Прогноз погоды в Украине на 5 июля. Фото: Meteopost

В воскресенье, 6 июля, в центральных и южных областях пройдут местами кратковременные грозовые дожди. Ветер будет северный и северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью ожидается +12...+18 °С, днем +22...+27 °С, на юго-востоке жарче всего — +29...+35 °С.

Напомним, жителей Львове и области синоптики предупредили об осадках, грозах и порывах ветра 30 июня.

А в Киеве завтра также ожидается сильный ветер северо-западного направления. В столице температура прогреется до +23 °C.