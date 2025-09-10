Кому в сентябре невероятно повезет — месяцы рождения счастливчиков

Девушка улыбается. Фото: Pexels

Сентябрь станет счастливым периодом для людей, рожденных в определенные месяцы. Их ждет невероятная удача и настоящий подарок от Вселенной. Это лучший период для новых начинаний и прокладки пути к успеху.

Об этом пишет журнал Parade.

Месяцы рождения тех, кому повезет в сентябре

Март

Люди, родившиеся в этот период, — очень чувствительные и часто импульсивные. Для них сентябрь станет пиком успеха. Таким личностям стоит уверенно и целенаправленно двигаться вперед. Думайте стратегически и осознанно. Особенно в этот период удастся наладить отношения с близкими и социальные контакты. Для этого доверяйте интуиции и избегайте ненужных конфликтов. Сентябрь будет очень продуктивным для вас и притянет удачу.

Сентябрь

Удача в этом месяце улыбнется и тем, кто родился в сентябре. Приближение собственного дня рождения принесет успех. Вас ждут грандиозные изменения к лучшему. Это подарит уверенность в себе и надежду. Вам стоит отпустить все старое, даже если будет трудно. Это принесет личностный рост и гармонию в вашу жизнь. Вселенная всячески будет способствовать вашему успеху в этом месяце, поэтому не бойтесь идти вперед.

Октябрь

Люди, родившиеся в этот месяц, мастерски выстраивают контакты и имеют сильную внутреннюю энергию. В сентябре им будет везти гораздо больше, чем другим. Им откроются новые возможности в карьере и отношениях. Удастся наладить связи и получить мощную порцию мотивации. Завершение месяца будет для людей, родившихся в октябре, ярким, успешным и насыщенным.

