Україна
Можно ли разделить сознание — лучший психотриллер об этом

Можно ли разделить сознание — лучший психотриллер об этом

Ua ru
Дата публикации 15 ноября 2025 18:59
обновлено: 17:33
Новый психологический триллер "Разрыв" — чем интересен этот сериал
Главный герой сериала "Разрыв". Фото: кадр из видео

В 2025 году вышло много психологических триллеров, которые сразу же полюбились зрителям. Среди них — сериал "Разрыв". Это лента, раскрывающая новый взгляд на человеческое сознание.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Чем интересен сериал "Разрыв"

Сериал "Разрыв" — это научно-фантастический триллер о работниках корпорации Lumon Industries. Они добровольно проходят специальную процедуру "разрыва", которая хирургическим путем разделяет их воспоминания на рабочие и домашние. В офисе они не имеют никаких воспоминаний о своей личной жизни, а дома не помнят, чем занимались на работе. Фактически в мозгу каждого героя ленты поселяется две личности.

Однако все меняется тогда, когда один из сотрудников, Марк, постепенно начинает догадываться о заговоре вокруг такого эксперимента. Он вместе с несколькими коллегами начинает бороться за свои права и медленно раскрывать секреты компании.

В современном мире тысячи людей пытаются найти баланс между работой и личной жизнью. "Разрыв" показывает зрителю, действительно ли можно найти золотую середину между этим. Сериал набрал бешеную популярность из-за неожиданных сюжетных поворотов и скрытых посланий. При этом в ленте ощутима нотка юмора, разбавляющая важные и серьезные социальные темы.

Первый сезон сериала "Разрыв" вышел еще в 2022 году. Продолжение этой антиутопической истории зрители увидели в 2025 году, и второй сезон превзошел все ожидания. Но на этом создатели сериала останавливаться не собираются. Сейчас уже начали работу над третьим сезоном, однако точной даты его выхода пока не известно.

София Ковальчук
Автор:
София Ковальчук
