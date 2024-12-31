Установление инвалидности 2025 — экспертные команды заменили МСЭК

Консилиум врачей. Иллюстративное фото: shutterstock

С 1 января 2025 года в Украине новые экспертные команды заменят медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК). Они будут оценить повседневное функционирование людей с инвалидностью.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

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В Минздраве подчеркнули, что Украина открывает новую страницу в поддержке людей с инвалидностью. Изменения стали возможны благодаря тесному сотрудничеству с общественностью, организациями людей с инвалидностью, законодателями и экспертами.

Одним из основных элементов реформы является создание новых экспертных команд, которые заменят медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК). Эти команды будут осуществлять оценку повседневного функционирования людей с инвалидностью. Вместо формальных процедур, которые действовали ранее, новая система будет более гибкой, индивидуальной и ориентированной на реальные потребности людей.

Для обеспечения эффективности внедрённой системы было проведено обучение для 4000 квалифицированных работников. Речь идет о более чем 50 часах обучающих вебинаров, из которых 35 часов были посвящены клиническим состояниям.

В Минздраве добавили, что было создано 1450 экспертных команд, которые будут работать в 290 медицинских учреждениях по всей Украине.

"Передано более 40 тысяч дел из МСЭК в учреждения, где будут работать новые экспертные команды, которые будут рассматривать их уже в первом квартале 2025 года. Запущена электронная система, и уже оцифровано более 22 тысяч дел для обеспечения прозрачности и доступности", — рассказали в министерстве.

Там подчеркнули, что все социальные гарантии, льготы и отсрочки для людей с инвалидностью остаются без изменений. Изменения касаются только структуры системы предоставления помощи, что позволит сделать её более эффективной.

Инфографика по реформе МСЭК. Фото: МОЗ

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 30 декабря подписал закон о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий.

А бывший министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сообщила, что работников ликвидированной МСЭК перевели в другую структуру.