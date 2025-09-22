Во Львове пройдет форум "Женщины в медицине: голос перемен"

Екатерина Потапова на форуме "Женщины в медицине: голос перемен". Фото: GMKA

Национальный форум с участием украинских и международных эксперток и экспертов "Женщины в медицине: голос изменений" состоится 27 сентября вживую во Львове (BANKHOTEL, ул. Ноябрьского Чина, 8) и онлайн.

Событие состоится в рамках совместной инициативы Global Medical Knowledge Alliance (GMKA), UA-MED, University of Toronto и Razom. Среди участников — представители Министерства здравоохранения Украины, Национальной службы здоровья Украины, Harvard Medical School, University of Toronto, King's College London, University of Wisconsin-Madison.

На форуме участницы и участники получат инструменты и решения, как развивать интеллектуальный капитал, продвигаться на новый карьерный уровень, заботиться о женском здоровье, влиять на развитие медицины через собственную практику, оставаться решительными в условиях неопределенности. Будет отдельная секция для медсестер — лидеров и агентов изменений в здравоохранении — с участием представительниц медицинских учреждений США, Канады и Украины.

В системе здравоохранения Украины женщины составляют 83% работников, но руководящие должности в основном занимают мужчины: только одна из 176 женщин становится руководительницей (для сравнения — среди мужчин это каждый 30-й). В то же время исследование GMKA, опубликованное в World Journal of Surgery, показывает: женщины в руководстве вдвое уменьшают влияние гендерных стереотипов.

Инесса Гайванюк. Фото: GMKA



"Запрос на трансформацию здравоохранения комплексный. Один из критериев изменений — развитие женского лидерства. Усиливая роль женщин, мы гарантируем справедливый доступ к принятию решений, повышаем эффективность системы через использование специфических знаний и навыков, создаем рабочее пространство, в котором медики максимально сосредоточены на главной цели - предоставлении медицинских услуг пациентам — а не на гендерных предубеждениях, которые ограничивают их профессиональное развитие. Мы в GMKA поддерживаем трансформацию украинской медицины на всех уровнях. Несмотря на фокус на женском лидерстве, темы нашего форума прикладные и пригодятся как медикам, так и медикам", — объясняет исполнительный директор GMKA, онкохирург Киевского областного онкологического диспансера Инесса Гуйванюк.

Форум для медиков и медиков, эксперток и экспертов в здравоохранении, лидеров и лидеров мнений, ученых и ученых, представительниц и представителей бизнеса, государственных структур и гражданского общества.

Global Medical Knowledge Alliance, GMKA — это международная организация, которая совместно с ведущими экспертами мира развивает в Украине медицину, основанную на свидетельствах: создает учебные курсы, внедряет международные стандарты, продвигает медицинское образование для врачей и пациентов, поддерживает науку и исследования. GMKA оказывает образовательную поддержку военным медикам и медикам, организует стажировки для украинских врачей, а также имеет официальное представительство не только в Украине, но и в США. В рамках проекта GMKA: Женщины в медицине способствует женскому лидерству в медицине для трансформации здравоохранения на всех уровнях. Является официальным провайдером БПР.