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Во Львове врачам удалось спасти девочку от ужасной опухоли

30 декабря 2024 15:53
Андрей Плахонин - Редактор
Чесались ладони — во Львове врачи спасли ребенка от опухоли
Врачи и родители девочки. Фото: Детская Больница Святого Николая
Андрей Плахонин - Редактор

Врачи из Львова спасли 8-летнюю девочку из Винницкой области, у которой обнаружили злокачественную опухоль поджелудочной железы. Одним из первых симптомов, сигнализировавших о болезни, стал зуд ладоней.

Об этом сообщили в Детской больнице Святого Николая в понедельник, 30 декабря.

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Медики рассказали, что такое заболевание очень редкое и его диагностируют только у одного ребенка на миллион. За жизнь девочки боролись более полугода и проводили лечение в несколько этапов, после чего успешно прооперировали.

Отмечается, что 8-летняя Яна Пасечник родом из Винницкой области. Симптомы болезни впервые проявились в марте этого года. Именно тогда у девочки начали чесаться ладошки — настолько сильно, что она чесала их щеткой. А через некоторое время у нее пожелтели глаза. Тогда родители немедленно обратились в районную больницу. Оттуда с подозрением на опухоль поджелудочной железы Яну направили в Винницу, где медики подтвердили: у девочки — новообразование головки поджелудочной железы.

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8-летняя Яна Пасечник. Фото: Детская Больница Святого Николая

"Опухоль разрасталась и сжимала желчные протоки ребенка. Желчь не отходила, накапливалась в организме девочки — и она пожелтела. Более того, у ребенка была высокая температура, которая сильно истощала малыша", — говорится в сообщении.

Когда девочка приехала во Львов, опухоль разрослась уже до десяти сантиметров. Врачи немедленно поставили в желчные протоки ребенка 5-миллиметровую трубку, по которой желчь вытекала в кишечник и ребенку стало легче. Врачи также взяли у Яны анализы, и выяснилось, что опухоль злокачественная. Медики сразу провели операцию.

"Во время операции наши специалисты полностью удалили опухоль, а с ней — часть желчных протоков и двенадцатиперстной кишки. Затем хирурги выполнили реконструктивный этап вмешательства: сшили поджелудочную ребенка с кишечником, желудком и желчными протоками. Несмотря на частичное удаление последних, их функцию удалось сохранить в полной мере. Операция длилась почти 4 часа и прошла успешно. Януся теперь здорова! Она уже вернулась домой", — рассказали в больнице.   

Напомним, недавно вирусологи обнаружили мутации птичьего гриппа, которые будут способствовать его проникновению в клетки верхних дыхательных путей человека. Это может упростить процесс инфецирования вирусом.

Также мы писали, что во Львовской области в одном из сел зафиксировано десять случаев вирусного гепатита А.

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