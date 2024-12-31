Женщина после инсульта начала разговаривать с итальянским акцентом – что произошло

Женщина в больнице. Иллюстративное фото: shutterstock

В Лондоне 58-летняя женщина очнулась после инсульта с итальянским акцентом, хотя раньше она никогда не знала этого языка и не была в Италии. Она считает, что "кто-то выдает себя за нее".

Об этом сообщает LADbible.

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Что произошло с женщиной

Как известно, у 58-летней Алтии Брайден 4 мая 2024 года случился инсульт. В течение трех месяцев она не могла говорить и ощущать верхнюю правую часть тела из-за ущемления сонной артерии в шее. Врачи считают, что именно это послужило причиной инсульта.

В августе она снова начала говорить, но была удивлена, когда ее слова начали звучать с итальянским акцентом, хотя она никогда не знала этого языка. Это привело к тому, что женщина, сама не замечая этого, начала употреблять итальянские слова во время разговора и переняла манеру поведения. Так, среди ее слов появились "mamma mia", "bambino" и "si".

"Совершенно неожиданно для себя я начала разговаривать. Медсестра была так же шокирована, как и я! Помню, я подумала: "Кто это говорит?" Во-первых, я не могла поверить, что это я говорю, но я также не узнала свой голос. Медсестра бросилась созывать коллег к моей кровати. Никто не мог поверить, что я разговариваю спустя столько времени. Но чем больше я говорила, тем больше мы все терялись", — комментирует женщина изменение своего поведения и речи.

По ее словам, врачи очень удивлялись и считали ее "медицинским чудом", ведь ни один из них не встречал такого раньше.

"Тогда я поняла, насколько редко это состояние. Хотелось бы, чтобы о нем знало больше людей. Раньше я не звучала как королева, но я звучала как британка! Я всегда жила в Лондоне, но вся моя семья из Ямайки", — рассказала Алтия Брайден.

Когда произошла такая "странность" она пошла к логопеду. Согласно ее предположениям, она страдает редким синдромом, который развивается у некоторых людей и приводит к тому, что они начинают говорить с другим акцентом. Синдром иностранного акцента NHS описывает как возникающий в результате повреждения мозга, например инсульта.

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