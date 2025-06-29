Онкофертильность - как сохранить возможность иметь детей после рака

Онкофертильность. Фото: коллаж Новости.LIVE

Онкофертильность — это направление современной медицины, дающее реальный шанс на родительство пациентам, которые проходят лечение от онкологических болезней. В этот сложный период, когда на первый план выходит борьба за жизнь, легко упустить из виду будущее. Но оно имеет значение.

Как онкотерапия влияет на репродуктивную функцию

Онкотерапия — химиотерапия, лучевая терапия или хирургическое вмешательство — часто негативно влияет на репродуктивную функцию. У женщин могут повреждаться яйцеклетки, у мужчин — сперматозоиды. В некоторых случаях потери могут быть необратимыми. Чем интенсивнее терапия, тем больше риск. Особенно это актуально для пациентов с раком крови, лимфомами, раком груди, яичников, яичек и некоторых редких форм сарком.

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Почему важно действовать заблаговременно

Упустить шанс не обязательно. Но времени на размышления обычно очень мало. Обращение к репродуктологу должно состояться до начала онкотерапии, ведь потом клетки могут быть уже необратимо повреждены. Именно поэтому во многих странах вводят обязательные консультации со специалистом по онкофертильности сразу после установления диагноза. Такой подход позволяет планировать не только лечение, но и будущее.

Какие варианты сохранения фертильности доступны

Мы писали о заморозке яйцеклеток, сперматозоидов и эмбрионов на сайте клиники "Мать и дитя". Эти варианты не всегда просты. Они требуют времени, согласования с онкологами и решения в условиях стресса. Но это инвестиция в будущее. Она дает человеку шанс самому выбирать: хочет ли он иметь детей после выздоровления.

Индивидуальный подход и консилиум врачей

Онкофертильность — это не универсальное решение. Подход к каждому пациенту должен быть персонализированным. Учитываются не только тип рака, но и возраст, сроки лечения, общее состояние организма. В сложных случаях решение принимает мультидисциплинарная команда — онколог, репродуктолог, эндокринолог, иногда психолог. Такие консилиумы позволяют принять оптимальное решение в условиях ограниченного времени.

Это не о страхе, это о выборе

Потому что победа над раком — это не конец истории. Это начало новой жизни. Онкофертильность — это не о страхе. Это о последствиях. Об ответственности. О на самом деле взрослом и подкрепленном наукой выборе.

Если вы или ваши близкие сейчас готовятся к лечению — не медлите. Даже в самые тяжелые моменты можно сделать шаг в будущее. Обращайтесь в клиники, где есть специалисты по онкофертильности. Они помогут вам сохранить главное — возможность выбора.

Исследования подтверждают эффективность

По данным обзора, опубликованного в Lancet Oncology в 2022 году, более 70% пациентов, которые воспользовались программами сохранения фертильности, впоследствии имели шанс стать родителями. В Украине это направление активно развивается — клиники, работающие по международным стандартам, уже предлагают услуги криоконсервации и поддержки пациентов после онкотерапии. Это шанс, который нельзя терять.

Онкофертильность — это о надежде. О будущем, которое можно спланировать даже тогда, когда кажется, что все разрушено.