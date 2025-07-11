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Главная Медцентр Миф о здоровой полноте - что скрывают анализы

Миф о здоровой полноте - что скрывают анализы

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2025 16:12
Метаболически здоровое ожирение - почему даже с нормальными анализами ваш вес угрожает сердцу
Влияние на сердце. Фото: коллаж Новости.LIVE

38-летняя женщина, без хронических диагнозов, с ИМТ 32. Давление в норме, анализы - без критики. Она регулярно тренируется, контролирует уровень глюкозы и холестерина. Но в кабинете кардиолога снова слышит то же самое: "А вы над весом работаете?"
Звучит несправедливо? Ведь все показатели хорошие. Так почему сердце до сих пор в зоне риска? Действительно ли ожирение - независимый фактор угрозы, даже если метаболический профиль в норме? И что говорят последние исследования о так называемом "здоровом ожирении"?

 

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Ожирение и сердце — какая между ними зависимость

Лишний вес - это не только об эстетике. Для сердца он означает буквально физическую нагрузку. Сердечно-сосудистая система при ожирении работает в более сложных условиях: увеличивается объем крови, которую надо перекачивать, растет давление на сосуды. Повышается риск гипертонии, ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности.
Американская кардиологическая ассоциация в 2021 году обнародовала большой обзор исследований: даже в условиях нормального артериального давления, уровня холестерина и глюкозы, ожирение само по себе ассоциируется с повышенным риском сердечно-сосудистых событий (Polednak, 2021). Это касается и женщин, и мужчин.

"Здоровая полнота" — миф?

Понятие "метаболически здоровое ожирение" (MHO) действительно существует в литературе. Речь идет о людях с повышенным ИМТ (более 30), но без сопутствующих метаболических нарушений. Однако, как свидетельствуют обзоры (Bluher, 2021, Nature Reviews Endocrinology), такое состояние часто является временным - и с годами перерастает в "нездоровое ожирение" со всеми вытекающими последствиями.
Еще одно исследование (Caleyachetty et al., 2017, European Heart Journal) подтверждает: люди с MHO имеют более высокий риск сердечно-сосудистых болезней, чем те, кто имеет нормальный вес, даже если другие показатели в норме. Это означает, что вес — самостоятельный фактор риска.


Почему ИМТ не всегда показывает картину

Индекс массы тела — удобный, но грубый инструмент. Он не учитывает соотношение мышц и жира, а также распределение жировой ткани. И самое важное: именно висцеральный жир (вокруг внутренних органов) является основным фактором риска. Именно он влияет на метаболизм, уровень воспаления в организме, резистентность к инсулину.
Поэтому даже при нормальном ИМТ человек может иметь избыточный висцеральный жир - и наоборот: иметь высокий ИМТ, но здоровый метаболический профиль (хоть и ненадолго).


Что с этим делать — стратегия заботы

Главное - не стигматизация, а информированность. Пациентка с ИМТ 32, которая ходит в зал и сдает анализы — это не "плохой пациент", а человек, который уже в процессе изменений. Задача врача — поддержать и объяснить, что жировая ткань — не инертная, она гормонально активна и влияет на сосуды, давление, сердечную функцию.
Мы не можем изменить тело за день, но можем:

  1. отслеживать объем талии (более точный маркер риска, чем ИМТ);
  2. поддерживать регулярную физическую активность;
  3. следить за питанием, без экстремальных диет;
  4. сдавать анализы каждый год: липидограмма, глюкоза, давление;
  5. работать с врачом — без осуждения, но с ответственностью.

Ожирение — не приговор, но фактор риска. И даже в метаболически "здоровом" его варианте — это не норма, а звонок к действию. Сердце не видит цифру на весах. Но точно чувствует, сколько ему весит каждый лишний килограмм.

здоровье болезнь сердечно-сосудистая система ожирение сердце
Ольга Василенко - врач-кардиологиня, кандидат медицинских наук, опыт в профилактике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний.
Автор:
Ольга Василенко
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