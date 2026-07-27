День медицинского работника в Украине: как кардиологи спасают жизни во время войны
В День медицинского работника команда Новини.LIVE посетила Центр кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины, чтобы увидеть, как сегодня работают украинские медики в условиях полномасштабной войны. Несмотря на постоянные воздушные тревоги, нагрузку и сложные условия, врачи продолжают спасать жизни пациентов, внедрять новейшие методы лечения и помогать жителям прифронтовых регионов.
Об этом в эксклюзивном материале сообщили Новини.LIVE.
По словам заместительницы генерального директора Центра Юлии Киян, медицинское учреждение не ограничивается оказанием помощи только пациентам в столице. До начала активных боевых действий на востоке команда регулярно выезжала в прифронтовые города, где остро ощущалась нехватка узкопрофильных специалистов.
"Наш центр старается оказывать помощь не только в Киеве, где мы работаем, но и на прифронтовых территориях. У нас действовала программа выездных консультаций — мы ездили в Славянск, Краматорск, Покровск, Миргород. Вместе с необходимым оборудованием и командой специалистов мы обследовали детей, взрослых и военных. Особенно ощущалась нехватка детских кардиологов", — отметила Юлия Киян.
В Центре кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины подчеркивают, что одним из главных направлений работы остается постоянное совершенствование медицинской помощи. Здесь лечат как детей, так и взрослых, а врачи регулярно проходят международные стажировки и сотрудничают с ведущими зарубежными специалистами, чтобы внедрять современные методики диагностики и лечения.
Особенностью учреждения является сочетание опыта лечения как врождённых, так и приобретённых пороков сердца, что встречается далеко не в каждом медицинском центре.
Как рассказал заместитель директора по хирургической работе Сергей Варбанец, специалисты центра проводят сверхсложные операции, от которых, без преувеличения, зависит жизнь пациентов.
"Важнейшей особенностью нашего центра является сочетание огромного опыта лечения врожденных и приобретенных пороков сердца. Это довольно редкое сочетание. Например, мы лечим пациентов с чрезвычайно опасной патологией — разрывом сердца после инфаркта миокарда. Без оперативного вмешательства у таких людей практически нет шансов выжить. Несмотря на военное положение, обстрелы и сложные условия работы, мы видим, что украинская медицина продолжает развиваться и внедрять современные подходы к лечению", — отметил Сергей Варбанец.
Полномасштабная война стала серьёзным испытанием для украинской системы здравоохранения. Однако медики ежедневно доказывают свой профессионализм и преданность делу, работая в условиях постоянной опасности, чтобы у каждого пациента был шанс на своевременную и качественную медицинскую помощь. Именно благодаря таким специалистам украинская медицина не только выстояла, но и продолжает развиваться даже в самые сложные времена.
Ранее Новини.LIVE писали, что в Центре кардиологии и кардиохирургии официально опровергли майские слухи о якобы закрытии медицинского учреждения в Киеве. Руководство учреждения заверило, что в настоящее время продолжается плановая реорганизация, которая никоим образом не повлияет на качество и объемы оказания помощи пациентам.
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